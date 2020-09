Maakt Victor Wernersson vanavond debuut voor KV Mechelen tegen STVV? “Alleen als hij zichzelf volledig klaar voelt” ABD

26 september 2020

08u15 0 KV Mechelen “Ja, dit is mijn moeilijkste periode als trainer van KV Mechelen.” Wouter Vrancken windt er geen doekjes om. Na vier nederlagen op rij en een 4 op 18 wordt er vanavond maar beter gewonnen tegen Sint-Truiden.

“Sommige jongens waren niet op niveau”, was Vrancken scherp na de 3-1-nederlaag tegen RC Genk. Hij doelde toen vooral op de backs, en ook in het aanvallende compartiment lieten de Mechelaars steken vallen.

“Jullie zullen wel zien of we gaan ingrijpen tegen STVV”, laat Vrancken niet in zijn kaarten kijken. “Ik heb deze week heel wat individuele gesprekken gehad met de spelers. Meer dan anders. We hadden het over de plus- en minpunten en ik heb hen geconfronteerd met de zaken waar ik niet tevreden mee was. Op een directe manier, zonder iets te verbloemen. Als er spelers zijn waarvan ik denk dat ze beter kunnen doen dan hun concurrent, dan zal ik veranderen.” Vrancken heeft duidelijk aan de boom geschud deze week. Met enkele wissels in de basiself tot gevolg?

Stil en timide

Maakt Victor Wernersson bijvoorbeeld zijn debuut voor KV Mechelen, ten koste van Lucas Bijker? “Wernersson is fit. Het enige wat nog meespeelt, is zijn eigen gevoel en niveau. Hij moet zichzelf volledig klaar voelen om te spelen. Victor is aanvallender dan Bijker, ja. Op dat vlak kan je hem iets meer vergelijken met Kaboré. Maar dan verlies je wat in verdedigend opzicht. Victor is wel een stille en timide jongen die zijn plaats nog wat aan het zoeken is in de groep. Hij is het tegenovergestelde van Kerim Mrabti.”

Mrabti, die tegen Genk meteen scoorde bij zijn debuut, gaf gisteren in een interview met deze krant aan dat hij zich bijzonder goed voelt in Mechelen. En dat lijkt Vrancken alleen maar te kunnen bevestigen. “Mrabti speelt hier precies al drie jaar. (grijnst) Hij spreekt nu al beter Nederlands dan gasten die hier al járen zitten. Ik heb er weinigen gezien die zich zo snel aanpassen. Ik wil maar zeggen: je eigen persoonlijkheid speelt een rol in hoe snel je je plaats kan afdwingen in de ploeg.”

