Lucas Bijker en Malinwa spelen vanavond tegen Antwerp: "We gaan met vertrouwen naar de Bosuil"

02 oktober 2020

07u00 0 KV Mechelen Heeft Malinwa een nieuw elan te pakken na de overwinning tegen STVV? Vanavond zal veel duidelijk maken. KV Mechelen trekt naar de Bosuil voor de clash tegen Antwerp. “Bij winst komen we misschien weer in de flow van vorig seizoen”, vertelt linksachter Lucas Bijker (27).

KV Mechelen kent niet de seizoenstart waar het op hoopte. Met een 7 op 21 staat het pas dertiende in de stand. Maar Malinwa lijkt weer op te staan. Vorig weekend was er de zege tegen Sint-Truiden, vanavond hopen Lucas Bijker en co te stunten op de Bosuil. “Ik weet niet of het reëel is om te zeggen dat we daar zo maar even gaan winnen. Antwerp is een sterke ploeg, met veel kwaliteit. Daar komt het tot dusver misschien ook niet helemaal uit, maar het blijft een lastige uitmatch.” Toch is Bijker ervan overtuigd dat KV iets kan rapen in Deurne. “De zege tegen STVV deed veel deugd. Ik heb vertrouwen voor vanavond.”

Ook voor Bijker zelf was de driepunter tegen STVV een opsteker. Ondanks zijn matige prestatie tegen RC Genk mocht hij vorig weekend toch blijven staan én hij speelde een prima partij. “Na die nederlaag op Genk ben ik kritisch geweest voor mezelf. Ik wist dat ik een slechte match had gespeeld. Maar ik heb me persoonlijk goed hersteld tegen Sint-Truiden, vind ik. Ik ben blij dat ik die kans gekregen heb, want we hebben een brede selectie. Eén of twee matchen minder spelen, betekent dat je uit de ploeg vliegt.”

Ook vanavond start Bijker behoudens verrassingen aan de wedstrijd. Het duel tegen Antwerp zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn voor de rest van het seizoen. “Als we punten pakken op Antwerp, gaat dat ons écht een boost geven. Ook tegenstanders zien dat hé. Als we terug beginnen winnen, dan zullen zij ook weer denken dat het moeilijk is om een resultaat tegen ons neer te zetten. Bij winst vanavond komen we misschien weer in de flow van vorig seizoen.”

Einde contract

En dit seizoen is ook belangrijk voor Bijker zelf. De linksachter is einde contract bij Malinwa. “Ik heb nog niets gehoord van de club over een eventuele verlenging. Wel weet ik dat ik hier helemaal niet klaar ben. We hebben een hele goeie groep en staf. Ik denk alleen maar positief over de club. (knipoogt) Wat mij betreft, blijf ik hier nog tien jaar. Ik zit hier goed en zou graag verlengen. Het is wachten op de club. We zullen zien.”

