KVM-doelman Verrips reageert na contractbreuk: "Club heeft de zwaarste misdaad in sport begaan, samenwerking is onmogelijk"

26 juli 2019

13u52 6 Belgisch voetbal Michael Verrips (22) heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond zijn contractbreuk. De Nederlandse doelman laat zich al sinds dinsdag niet meer zien in Mechelen. “En nu heb ik mijn contract ook verbroken op basis van de uitkomst in de zaak ‘Propere Handen’”, meldt hij in een persbericht.

Michael Verrips heeft in een persbericht bevestigd dat hij zijn contract verbroken heeft. De doelman van KV Mechelen stuurt sinds dinsdag zijn kat naar de trainingen. Verrips en zijn entourage halen de veroordeling van Malinwa voor matchfixing aan als hoofdreden voor de drastische beslissing. “Nu is het dus een juridische waarheid dat KV Mechelen en sommige van zijn bestuurders de meeste zware misdaad in de sport hebben begaan: competitievervalsing”, aldus Verrips. “Ik acht deze fout dermate ernstig dat ze voor mij een verdere professionele samenwerking onmogelijk maakt: het spreekt voor zich dat ik gerechtigd ben om niet meer verbonden te willen zijn met een club die hiervoor gestraft is.”

“Is dit dan de manier om een transfer af te dwingen?”, vraagt coach Wouter Vrancken zich luidop af. “Het had anders gekund. Niemand van de club wilde de speler tegenhouden in zijn carrière.” Ook bij de Mechelse supporters is de doelman intussen kop van Jut. Michael Verrips: From hero to zero.

“De onzekere toekomst, mede door vragen over de proflicentie, vormde een bijkomende reden om de samenwerking met mijn ex-werkgever te verbreken”, reageert Verrips. “Krachtens het Belgische recht ben ik nu een speler die vrij is om zich aan te sluiten bij om het even welke club. De arbeidsrechtbank van Mechelen zal zich binnen enkele maanden enkel nog uitspreken over de financiële aspecten van deze verbreking aangezien ik een vergoeding eis van mijn ex-werkgever (het is de rechtbank die dat bedrag bepaalt).”

“Vanzelfsprekend is dit alles voor mij geen makkelijke beslissing geweest. Gedurende dit seizoen bij Mechelen heb ik geweldige mensen leren kennen en we hebben mooie successen behaald.”

KV Mechelen is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. Gisteravond reageerde de club wel kort op de affaire. “Dit is een manoeuvre van de speler en zijn omgeving om goedkoop een transfer te forceren. Over een transfer kon steeds gesproken worden. Dat had een win-win-situatie kunnen zijn. Het is vreemd dat hij en zijn entourage nu zijn sportieve toekomst op het spel zetten.”