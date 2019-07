KVM-coach Vrancken vreest extra sancties niet: “Min 24 punten? Zolang we maar in 1A voetballen” Axel Brisart

12 juli 2019

06u01 0 Belgisch voetbal De euforie is nog niet gaan liggen. Na de ­uitspraak van het BAS zit KV Mechelen op een wolk. Er kunnen nog sancties volgen, maar coach Wouter Vrancken vreest die niet.

De eerste training na de uitspraak zit erop. Merk je een verschil bij de spelers?

“Absoluut. Ik heb een andere groep ­gezien. De zaak was de voorbije weken niet meer weg te denken. Oké, de intensiteit op training was altijd goed, maar je voelde dat het in de hoofden speelde. Uit de gesprekken met de jongens bleek dat de nervositeit toenam naarmate we dichter bij de uitspraak kwamen. Iedereen was bezorgd. Wel, die zorgen zijn nu van de baan. Dat sterkhouders als Verrips, Engvall en Storm blijven, zorgt voor een mentale ommekeer. Er zit weer ‘dash’ in het team. De spelers zijn bevrijd.”

KV Mechelen kan wel nog steeds ­gestraft worden. Geen Europees voetbal, geen bekervoetbal, minpunten... Niet min.

“Sportief gezien verdienen wij onze plek in 1A én in de Europa League. Als daar iets van zou wegvallen, is dat jammer. Maar voor de carrières van de spelers en voor de hele club is voet­ballen in 1A het allerbelangrijkste. Minpunten of niet. Ik geloof ook niet dat onze topspelers door die sancties zouden vertrekken. Zelfs wanneer er een topclub aanklopt, staan ze niet te springen om KV te verlaten. Ze hebben zich bewezen in 1B, maar beseffen dat ze nog serieuze stappen moeten zetten op het hoogste niveau. Het krediet dat ze in Mechelen opgebouwd hebben, behoud je ook niet zomaar als je naar een andere ploeg trekt.”

De competitie met 24 minpunten starten behoort tot de mogelijk­heden. Dan wordt het moeilijk om niet te degraderen.

“Dat zou gewoon absurd zijn. Maar goed, als we in 1B met minpunten moesten starten, zaten we daar ook voor twee jaar vast. Dan speel ik liever sowieso in 1A. Het BAS heeft de uitspraak gedaan die voor ons het belangrijkste was. Nu is het weer afwachten op de verdere beslissingen. Zonder voorbarig te zijn uiteraard, want daar doen wij niet aan mee.”

Na de bekendmaking van de uitspraak kon je het niet laten om ­Beerschot te jennen.

“Ik moet me toch niet laten doen? Ze bleven ons maar ‘bashen’ om ons ­mentaal uit evenwicht te proberen brengen. Kijk, soms moet je incasseren. Maar ik blijf niet als een pispaal staan en ik laat de bagger niet zomaar over me heen komen. Ik heb kunnen zeggen waar het op staat, voor mij is dat hoofdstuk nu afgesloten. De focus ligt weer op de juiste dingen.”

Het imago van KV Mechelen heeft een stevige deuk gekregen. Hoe voel je je daarbij?

“Op sociale media wordt er veel ­geschreven, ja. Kijk, voor ons is het ­simpel: niemand van de spelers of staf heeft ook maar iets te maken met heel die affaire. Sportief gezien kan niemand ons iets verwijten. Wat de spelers gepresteerd hebben, verdient respect. Verder houd ik mij niet bezig met wat de buitenwereld denkt.”

Wat moet er bij om in 1A te kunnen meedraaien?

“We gaan geen zeven nieuwe spelers halen. Elke nieuwkomer moet een kwaliteitsinjectie zijn. Aan een speler die we ‘gewoon op den hoop’ gooien, hebben we niks. Er zijn een paar ­interessante pistes, ja. Zowel bekende namen uit het Belgisch voetbal als ­buitenlandse opties.”

Zijn jullie klaar voor de Supercup ­tegen RC Genk volgende week zaterdag?

Dat is een groot vraagteken. Voor de bekerfinale tegen AA Gent was ­iedereen er met de volle honderd ­procent bij. Nu is dat anders. De spelers zijn tot de uitspraak altijd met hun eigen toekomst bezig geweest, niet met de Supercup. Nu zijn ze ­opgelucht en zit de euforie nog in de groep. Daar moeten de spelers eerst nog overheen om dan pas echt alle ­focus te kunnen leggen op ons duel ­tegen Genk. Geen ideale voorbereiding dus. Maar goed, we zijn gewoon ­content dat we weer een eersteklasser zijn.”