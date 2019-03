KVM-coach Vrancken: "Extra mooi dat we het na zo'n thriller kunnen afwerken” GVS

16 maart 2019

Voor Wouter Vrancken is KV Mechelen de verdiende kampioen in de Proximus League. "Kijk naar alle mogelijke cijfers in de competitie en dan kan er maar één conclusie zijn. Dat is dat wij de verdiende kampioen zijn. Er kan geen discussie zijn", vertelde hij na de hardbevochten 2-1-zege die Malinwa de titel opleverde. "Het is nog eens extra mooi dat we het na zo'n thriller kunnen afmaken."

Voor Vrancken is het de titel van de hele club. "Iedereen binnen KV Mechelen heeft zijn aandeel. De spelers, de staf, de supporters. We waren verenigd en dan is het heel mooi dat je het kan halen. We hebben een heel jaar afgezien, tegen vanalles moeten opboksen. Niet alleen op het veld, maar ook ernaast. KV staat er weer na een jaar, zo simpel is het.”