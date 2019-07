KVM-coach Vrancken door het dolle heen: “Karma is een ‘bitch’, hé” Axel Brisart

10 juli 2019

15u37

Bron: Eigen berichtgeving

Bij KV Mechelen is het feest na de uitspraak van het BAS. De spanning was voelbaar vandaag, iets voor 3 kwam de grote opluchting. ““Dit is een beetje de tweede titel vieren”, sprak coach Wouter Vrancken bij onze man ter plekke. “Nu de Supercup nog. (lacht) De rest van de stage zal in een zalige sfeer verlopen. Dit is een ongelooflijke boost voor de groep. Wat een ontlading! Ik denk dat de supporters nu wel staan te springen. De hele club heeft dit afgedwongen na een fantastisch seizoen.”

“Karma is een ‘bitch’, hé”, verwijst Vrancken ook naar Beerschot met een serieuze grijns op het gezicht. “Wij zijn altijd correct omgegaan met de situatie. Dit is meer dan verdiend.”

Dieter Penninckx: “De druk was immens”

“Hebben twee prijzen gewonnen, maar dit is toch het mooiste. Schitterend! De druk was immens, dit is fantastisch. Ik was op weg naar Londen voor een zakenreis, maar ben nu meteen weer op de terugweg”, klonk het bij aandeelhouder Penninckx.

Jules Van Cleemput: “Niet iedereen had dit nog verwacht. We zijn supergelukkig. Vorig seizoen hebben we laten zien dat we 1A-waardig zijn. Dit is een opluchting. Gerechtigheid. Het is fantastisch voor deze goeie groep.”

Rob Schoofs: “Kippenvel! Een shock. Wow. Niet iedereen zag het goed aflopen. De voorbije weken was de onzekerheid bijna ondraaglijk. Dit doet heel veel deugd. Nu gaan we vieren!”