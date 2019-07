KV Mechelen wordt in bekerloting vervangen door ‘bye’, ex-sportief directeur overweegt verdere stappen



Bron: Belga 0 KV Mechelen KV Mechelen zal bij de loting voor de zestiende finales van de Beker van België niet vervangen worden. In de pot van 1A-clubs gaan daardoor slechts vijftien clubs en een strookje met ‘bye’. Dat bevestigt de KBVB. Stefan Vanroy, de gewezen sportief directeur van de club, weigert zich ondertussen neer te leggen bij de beslissing van het BAS.

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) bevestigde woensdag het verbod op deelname van KV Mechelen in de bekercompetitie. Aangezien Malinwa wel een eersteklasser blijft, zat de Antwerpse club in de pot met zestien eersteklassers. Op 26 augustus wordt er geloot voor de zestiende finales. De 1A-clubs komen terecht in een pot, de acht 1B-clubs en de acht overgebleven amateurclubs zitten in een tweede pot.

Nu KV Mechelen niet mag deelnemen aan de Croky Cup, zullen er slechts vijftien 1A-clubs zitten in de pot. Het strookje van KV Mechelen wordt bij de loting vervangen door een ‘bye’. Een amateurclub of 1B-club, afhankelijk van de loting, zal daardoor vrijgesteld worden in de zestiende finales en is automatisch geplaatst voor de achtste finales.

Stefaan Vanroy houdt onschuld staande en overweegt verdere stappen

Stefaan Vanroy van zijn kant reageert “ontgoocheld” op de uitspraak van het BAS, waardoor de voormalig sportief directeur van KV Mechelen zeven jaar geschorst is en zich niet langer mag aansluiten bij de bond. “Mijn cliënt houdt zijn onschuld staande”, aldus Vanroys advocaat Luk Delbrouck.

Vanroy zou volgens het Bondsparket op drie niveau’s betrokken zijn bij de vervalsing van KV Mechelen/Waasland-Beveren van 11 maart 2018. “Maar het BAS stelt vooreerst dat de feiten van het benaderen van de spelers van Eupen of het benaderen van Davy Roef zich niet hebben voorgedaan”, aldus meester Delbrouck. “Wat betreft de benadering van Olivier Myny grondt het BAS haar beslissing op één enkel telefonisch contact welke Stefaan Vanroy had met Thierry Steemans en waarvan het BAS stelt dat dit een ‘verdacht gesprek’ is waaruit zou moeten blijken dat Stefaan Vanroy zou hebben ingestemd met het benaderen van Olivier Myny.”

De motivering, bestaande uit 331 pagina’s, is volgens advocaat Delbrouck beperkt. “Er kan aan Stefaan Vanroy geen enkele actieve daad worden toegewezen, noch heeft hij rechtstreeks dan wel onrechtstreeks de betreffende speler benaderd”, klinkt het. “Vanroy kan zich onmogelijk vinden in deze uitspraak, welke slechts gegrond is op de interpretatie door het BAS van - ik herhaal - één enkel telefonisch contact. Eerder waren door het bondsparket ook nog andere feitelijke gegevens aangedragen, maar deze werden allemaal door het BAS afgewezen als niet-bewijskrachtig.” Stefaan Vanroy houdt zijn onschuld staande en overweegt verdere stappen tegen deze uitspraak, zegt advocaat Luk Delbrouck nog.