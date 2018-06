KV Mechelen wint eerste oefenpot. Swinkels, Castro en Storm voor het eerst in actie DPB

16 juni 2018

20u58

KV Mechelen heeft de oefenmatch tegen Groen Rood Katelijne (tweede provinciale) met 0-10 gewonnen. In de eerste helft scoorden De Witte, Schoofs, Tainmont, Storm en Pedersen. In het tweede bedrijf kregen een aantal jongeren de kans. Dat leverde opnieuw vijf goals op via Matthys, Bossiers en Beqiraj (3x).

Het scorebord bleef steken op 0-9, maar het werd wel degelijk 0-10. Nieuwkomers De Camargo en Bijker waren aanwezig maar speelden niet. Berrier keert komende week terug. Swinkels, Castro en Storm maakten wel hun debuut.

Opstelling eerste helft: Castro; Bagayoko, Cocalic, Mera, De Bie; Sylla, De Witte, Schoofs; Storm, Pedersen, Tainmont

Opstelling tweede helft: Moris, Van Cleemput, Smolders, Swinkels, De Looze; Cobos Copado, Bossiers, Boni; Mattys, Beqiraj, Ouattara

