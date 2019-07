KV Mechelen wil extra-sportieve storm achter zich laten: "Met een gerust gemoed aan competitie beginnen” Axel Brisart

19 juli 2019

14u00

Bron: Eigen berichtgeving 2 KV Mechelen “Het is tijd om dit hoofdstuk af te sluiten.” Dieter Penninckx stond deze middag de pers te woord. De hoofdaandeelhouder van KV Mechelen kan de sancties van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) moeilijk aanvaarden. “Maar wij willen niet de partij zijn die de storm nog verder aanwakkert”, zegt hij.

“Nadat we de motivatie van het Arbitragehof voor de Sport ontvangen hadden, hebben we de sanctie om ons te bannen uit Europees voetbal aanvaard”, begon Dieter Penninckx. “We hebben dan ook laten weten aan de UEFA dat onze plaats naar AA Gent kan gaan. Wij wensen hen alle succes in Europa. Wij kijken nu naar het volgende seizoen. Als club willen we deze pagina snel omslaan en de extra-sportieve storm achter ons laten. We willen met een gerust gemoed aan de nieuwe competitie beginnen.”

Nu KV Mechelen en zijn vier bestuurders schuldig zijn bevonden aan wedstrijdvervalsing, zou de licentie van het seizoen 2020-2021 in gevaar kunnen komen. Volgens het bondsreglement mag een ‘juridische entiteit verbonden aan de club’ niet veroordeeld zijn voor matchfixing. “De licentie voor dit seizoen komt niet in gevaar. Voor volgend seizoen zullen wij ons dossier opnieuw indienen zoals altijd. Wij zien geen problemen”, zegt Penninckx.

Malinwa blijft wel volhouden dat het als club niet schuldig is en neemt volgende stappen in beraad. “Wij kunnen de sancties die het BAS heeft opgelegd moeilijk aanvaarden. Wat de volgende stappen zijn? We gaan het even laten berusten”, blijft Penninckx op de vlakte. “Laat ons eerst genieten van het voetbal, want daar moet het over gaan. Wij laten dit verhaal achter ons. Het afgelopen jaar zal niet vergeten worden Achter de Kazerne. Er zijn lessen uit te trekken.”

Wouter Vrancken: “Iedereen is weer met juiste dingen bezig”

Coach Wouter Vrancken blikte vooruit naar de Supercup van morgen tegen landskampioen RC Genk. “Het is moeilijk in te schatten hoe de wedstrijd zal verlopen. Het wordt onze eerste wedstrijd als eersteklasser. Genk heeft enkele sterkhouders verloren, maar we hebben ze aan het werk gezien. Een makkelijke match wordt het zeker niet. Maar goed, dat was de bekerfinale tegen AA Gent ook niet. Wij gaan vol voor de overwinning. Iedereen is weer met de juiste dingen bezig. De focus ligt weer volledig op het voetbal.”