KV Mechelen-voorzitter Timmermans zet stap opzij: "Het belang van club, spelers en fans primeert"

08 november 2018

23u42 14 KV Mechelen Johan Timmermans (61) is niet langer voorzitter van KV Mechelen. Dat laat de club weten op haar website. “Ik stel vast dat louter het feit dat ik voorzitter ben en een gesprek had met de politie, voor onrust en een gebrek aan sereniteit zorgt”, zo zegt Timmermans. “Ik wil dan ook een stap opzij zetten, want voor mij primeert altijd het belang van KV Mechelen, haar spelers en haar fans.”

Timmermans is voorzitter sinds 2003, toen de club zich redde. “Ik heb dit mandaat altijd met veel fierheid en engagement uitgeoefend en ben ervan overtuigd dat mijn opvolger met dezelfde energie en toewijding de raad van bestuur zal voorzitten. De toekomst van KVM moet onze absolute prioriteit zijn en blijven. Ik zal dan ook de club die ik al meer dan 50 jaar een zeer warm hart toedraag, blijven steunen”, klinkt het op de webstek.

Fraudedossier

In het onderzoek naar fraude en matchfixing werd Timmermans midden oktober ondervraagd als niet-aangehouden verdachte. Zijn club werd immers nadrukkelijk genoemd in het fraudedossier. De voorzitter ontkende dat Malinwa ooit aan wedstrijdvervalsing heeft gedaan, maar enkele bestuursleden van KVM werden wel in verdenking gesteld.

Het is dus de eigen keuze van Timmermans om af te treden. “De club heeft het verzoek van Johan Timmermans om een stap terug te zetten ontvangen en aanvaard”, zo klinkt het bij de raad van bestuur die in de loop van volgende week opnieuw samenkomt. “Johan verdient het grootste respect voor zijn keuze om in niet evidente tijden het clubbelang te laten primeren.”

“KV Mechelen wenst Johan te bedanken voor zijn inzet als voorzitter de afgelopen 15 jaar. De club benadrukt verder dat haar sportieve ambitie ongewijzigd blijft en wil morgen met een mooie overwinning de eerste periodetitel binnenhalen.”

In 1B staan morgenavond namelijk alle schijnwerpers gericht op het duel tussen KV Mechelen en Union, nummers één en twee in de tussenstand. Leider KVM heeft drie punten meer dan Union en heeft de eerste periodetitel voor het grijpen. De Brusselaars moeten met vijf doelpunten verschil winnen om daar een stokje voor te steken.