KV Mechelen verdedigt zich in bondszaak: “Veljkovic zegt dat de keeper en verdediging van Moeskroen geld hebben gekregen” NVK/BF

20 mei 2019

18u11 38 Propere Handen Nadat zaterdag Beerschot, Lokeren en Tubize de bondszaak rond Propere Handen stevig geopend hadden, verdedigde KV Mechelen zich vandaag met een al even luide knal. De advocaten van KVM als club en van (ex-)bestuurders Olivier Somers, Johan Timmermans, Stefan Vanroy en Thierry Steemans gaan resoluut voor de vrijspraak. Er werd ook verwezen naar het strafdossier, waarin staat dat Dejan Veljkovic zegt dat de keeper en verdediging van Moeskroen geld hebben gekregen. “Mogi Bayat heeft alles gedaan opdat Eupen in eerste klasse blijft.”

Helemaal onderaan herleest u het relaas van dag 1

RELAAS VAN DAG 1

Dag 1 van het voetbalproces loste de verwachtingen helemaal in. Beerschot, Lokeren en Tubize presenteerden zich zaterdag als brothers in arms en openden samen het vuur. Ze hebben één gemeenschappelijk doel: bewijzen dat KV Mechelen en Waasland-Beveren zich hebben vergrepen aan (poging tot) matchfixing, en zo hun eigen sportieve toekomst veilig stellen.

“In de vordering zien we verschillende glasheldere pogingen om de competitie te vervalsen”, stelde Thomas Gillis, advocaat van Beerschot. “Zowel KV Mechelen als Waasland-Beveren hebben duidelijk de boel proberen te belazeren”, viel Lokeren-advocaat Walter Van Steenbrugge zijn collega bij. Zijn bedoeling was duidelijk om vooral Waasland-Beveren te viseren. Alleen als die club degradeert, kan Lokeren zich handhaven in 1A. “Het initiatief ging uit van KV Mechelen, maar Waasland-Beveren kan niet volhouden dat het van niets wist. Men kan niet een beetje meedoen en dan achteraf zeggen dat ze het allemaal niet gewild hebben. Je kan niet een beetje zwanger zijn.”

In datzelfde opzicht vroeg Tubize uitdrukkelijk dat KV Mechelen naar de amateurreeksen zou teruggezet worden. Op die manier zou Tubize alsnog in het profvoetbal kunnen blijven.

Wafelijzer

Beerschot en Lokeren verwezen naar de risico’s van vrijspraak voor de beschuldigde clubs. “Van de maandag voor de wedstrijd tot de dag zelf, lezen we in de taps dagelijks zwart op wit bewijs na bewijs van pogingen tot competitievervalsing. En omkoping zorgt voor een wafelijzereffect. Ploegen worden schatplichtig aan elkaar”, oordeelde Gillis. “De mentaliteit die dan heerst: ‘Wij helpen jullie nu. Jullie helpen ons later.’ Vandaag gaat het over de degradatiestrijd. Morgen over deelname aan play-off 1. Volgende week over een bekermatch. Waar stopt het?”

Makelaars

Ook Dejan Veljkovic, Walter Mortelmans, Tomas Troch en Evert Maeschalck, de vier makelaars die een straf boven het hoofd hangt, mochten zich verantwoorden. Kris Luyckx, Veljkovic’ advocaat, benadrukte opnieuw dat het dossier van zijn cliënt moet afgesplitst worden van de rest van de zaak. “Hij is spijtoptant bij het gerecht en mag de facto niet spreken”, klinkt het. Al gaf Luyckx nog een lichte sneer naar de voetbalbond: “We hebben de KBVB aangeboden om een rol te spelen in het onderzoek. Men is daar niet op ingegaan. Ik snap dat andere partijen daar kwaadwilligheid in vermoeden - ik doe dat misschien zelf ook. Misschien wil men niet dat de hele waarheid aan het licht komt?”

De overige drie makelaars verdedigden zich wel inhoudelijk. Hun advocaten gooiden het over dezelfde boeg. Punt één: het bondsparket interpreteert de telefoongesprekken tussen de makelaars en de bestuursleden en spelers verkeerd. Een voorbeeld van het kamp Mortelmans: “Op donderdag 8 maart 2018 heeft Mortelmans inderdaad naar Steemans (ex-bestuurder van KVM, red.) gebeld. Toen is gevraagd of Waasland-Beveren-speler Myny voluit zou gaan, zoals de speler in een interview met een krant had gezegd. Meer niet.”

Keepershandschoenen

Troch vroeg een confrontatie met Myny, om enkele zaken te verduidelijken. En een geëmotioneerde Maeschalck benadrukte dat hij na een vergadering met KV Mechelen-bestuurder Somers wel met doelman Roef had gesproken, maar nooit over matchvervalsing. “Enkel over een contract over keepershandschoenen.”

Daarnaast beklemtoonden de drie makelaars dat ze geen lid zijn van de voetbalbond. En dat zelfs als er sprake was geweest van pogingen tot competitievervalsing vanuit de clubs, zij geen meldingsplicht hadden.

Vandaag gaan de pleidooien verder. KV Mechelen en zijn beschuldigde bestuurders verdedigen zich vandaag. Morgen is het de beurt aan het kamp-Waasland-Beveren.