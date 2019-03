KV Mechelen-spelers luid toegezongen door fans op uitzonderlijke open training: “Fantastisch, deze steun” Axel Brisart

02 maart 2019

12u05 1 KV Mechelen Geel-rode rookbommen en luide gezangen. KV Mechelen heeft deze ochtend een uitzonderlijke open training gehouden in het AFAS-stadion. Een driehonderdtal supporters kwamen hun ploeg toejuichen voor de mogelijke titelmatch tegen Lommel. Malinwa kroont zich morgen tot kampioen als het zegeviert in Limburg en concurrent Beerschot-Wilrijk punten laat liggen in Leuven.

Een open training voor een matchdag: dat gebeurt niet elke week bij KV Mechelen. Maar deze ochtend maakte coach Wouter Vrancken een uitzondering. De ploeg trainde een uurtje in het stadion, zo’n driehonderd supporters kwamen hun ploeg toejuichen. Spelers als Igor de Camargo, Tim Matthys, Onur Kaya en Lucas Bijker werden toegezongen. Het team werkte passoefeningen af en speelde enkele wedstrijdjes. Zichtbaar ontspannen en genietend van de sfeer die de fans maakten.

“Het is fantastisch om deze steun te krijgen. We willen het goed doen morgen. Ik heb gehoord dat we met veel supporters naar Lommel gaan (2.500 fans, red.). Het wordt quasi een thuismatch”, glimlachte doelman Michael Verrips.

Linksachter Lucas Bijker pikte in: “Je ziet dat voetbal leeft in Mechelen. Het is iets leuk. Je voelt de waardering van de supporters en zo wordt het ook nog eens duidelijk gemaakt waarvoor je speelt. Maar goed, ik denk dat elke speler dat wel beseft. Morgen moeten we winnen tegen Lommel, daarna zien we wel wat Beerschot heeft gedaan. Ondanks de 0-5-pandoering tegen Union van vorig weekend blaken we nog van vertrouwen.”