KV Mechelen rouwt om supporter Cis (12) die overleed aan hersenkanker

20u22 0 KV Mechelen Cis met KV-kapitein Seth De Witte. KV Mechelen KV Mechelen rouwt om het verlies van de 12-jarige supporter Cis Ceustermans uit Bonheiden. De jongen overleed dit weekend aan hersenkanker. Eerder deze maand gaf hij nog de aftrap van de wedstrijd tussen KV Mechelen en KVK Kortrijk.

“Eind oktober kregen we te horen dat er uitzaaiingen waren en dat hij niet meer kon genezen. De nacht van vrijdag op zaterdag is hij thuis overleden”, zegt zijn vader Kris. “In het afgelopen jaar is hij ongelooflijk dapper geweest. Hij heeft nauwelijks geklaagd en genoten van elk mooi moment dat er was. Zijn aftrap voor de wedstrijd van KV tegen Kortrijk was daar zeker één van. Het was de mooiste avond van zijn leven, zei hij nadien.”

Cis speelde zelf ook voetbal in zijn dorp, bij KV Bonheiden. “Samen met zijn vrienden trainen en spelen vond hij de max. Hij heeft gevoetbald tot de zomerstop van dit jaar, daarna was het fysiek niet meer mogelijk om te spelen. Hij is wel zijn ploeg blijven volgen en gaan supporteren als het kon. Zijn nieuwe voetbalschoenen stonden klaar in de kast.” Bij KV Bonheiden werden alle thuiswedstrijden van dit weekend gestart met een minuut stilte als eerbetoon aan Cis. Op de club komt er nog een rouwregister.

Ook bij KV Mechelen zal Cis worden geëerd. “Bij één van de volgende competitiewedstrijden zullen we een minuut stilte of applaus vragen aan de supporters. Onze club is zeer bedroefd en wenst alle nabestaanden van Cis heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden”, aldus Marc Faes, manager van Malinwa.