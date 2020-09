KV Mechelen op zoek naar oplossing voor 'probleem Penninckx’: “Zijn bestuursmandaat beëindigen en aandelen laten overnemen” ABD

21u25 0 KV Mechelen KV Mechelen gaat intensief op zoek naar een oplossing voor het ‘probleem Penninckx’. De club onderzoekt de mogelijkheden om de aandelen van hun eigenaar door “de club, andere aandeelhouders of supporters” te laten overkopen.

De Raad van Bestuur van Malinwa kwam vandaag samen met als belangrijkste agendapunt de zaak rond hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx. De ex-topman van het failliete FNG is in verdenking gesteld van financiële fraude. Hij zit sinds vrijdagavond in de gevangenis van Mechelen nadat hij zijn voorwaarden had geschonden. Vandaag besliste de raadkamer om hem nog een maand langer vast te houden.

Het gaat van kwaad naar erger met Penninckx. En dus gaat KV Mechelen volop op zoek naar een oplossing. De vrees dat deze zaak negatieve gevolgen heeft voor de club is groot.

“Er komt een buitengewone algemene vergadering samen binnen de wettelijke termijn met het verzoek om het bestuursmandaat van Dieter Penninckx te beëindigen”, klinkt het in een perscommuniqué. “De Raad van Bestuur onderzoekt ook de mogelijkheden om de aandelen van Dieter Penninckx (hij heeft 71,2% van de aandelen in handen, red.) van de NV te laten verwerven door de club, de actuele aandeelhouders en de supporters.”

Luc Leemans, aandeelhouder en lid van het directiecomité, zal de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur overnemen van Penninckx. Een eerder ceremoniële rol.