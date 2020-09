KV Mechelen op zoek naar oplossing voor 'probleem Penninckx’: club wil eigenaar buitenwerken ABD

15 september 2020

21u25 4 KV Mechelen KV Mechelen gaat intensief op zoek naar een oplossing voor het ‘probleem Penninckx’. De club onderzoekt hoe het zijn huidige eigenaar, die in verdenking is gesteld van financiële fraude, zo snel mogelijk kan buitenwerken.

De Raad van Bestuur van Malinwa kwam vandaag samen met als belangrijkste agendapunt de zaak rond hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx. De ex-topman van het failliete FNG is in verdenking gesteld van financiële fraude. Hij werd vrijdagavond in de gevangenis van Mechelen opgesloten nadat hij zijn voorwaarden had geschonden. Vandaag besliste de raadkamer om hem nog een maand langer vast te houden.

Het gaat van kwaad naar erger met Penninckx. De vrees dat deze zaak, zeker op lange termijn, negatieve gevolgen heeft voor de club is groot. En dus gaat KV Mechelen volop op zoek naar een oplossing. “Op menselijk vlak leven we mee met Dieter, maar de situatie is zo geëvolueerd dat die ook afstraalt op de club. De Raad van Bestuur besliste unaniem om duidelijkheid te brengen in het belang van de club”, aldus Frank Lagast, die ruim een jaar geleden door Penninckx nog aangesteld werd tot algemeen directeur.

“Er komt een buitengewone Algemene Vergadering samen binnen de wettelijke termijn (twee weken, red.) met het verzoek om het bestuursmandaat van Dieter Penninckx te beëindigen”, aldus KV Mechelen in een statement.

“De Raad van Bestuur onderzoekt ook de mogelijkheden om de aandelen van Dieter Penninckx (hij heeft 71,2% in handen, red.) van de NV te laten verwerven door de club, de actuele aandeelhouders en de supporters.” Lees: KV Mechelen wil zijn hoofdaandeelhouder liefst zo snel mogelijk buitenwerken.

Volgens onze informatie zijn enkele huidige aandeelhouders ook kapitaalkrachtig genoeg om een deel van Penninckx’ aandelen over te kopen. De vraag is wel of de club tot een akkoord kan komen met zijn huidige eigenaar over een verkoop. Luc Leemans, aandeelhouder en directielid, neemt alvast de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur over van Penninckx.

Lees ook:

Brantano-manager Penninckx blijft aangehouden, onderzoek wordt uitgebreid naar mogelijke witwaspraktijken (+)