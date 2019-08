KV Mechelen neemt ook stappen bij FIFA tegen Sheffield United na transfer Verrips



28 augustus 2019

Gisteren raakte bekend dat Sheffield United het internationaal transfercertificaat toegekend kreeg voor doelman Michael Verrips (22). Nu pas, bijna drie weken na zijn transfer, wegens een administratieve fout bij de Engelse promovendus. Dat staat dus los van de contractbreuk die de Nederlander pleegde.

Aangezien Verrips speelgerechtigd is - in het League Cup-duel tegen Blackburn zat hij op de bank -, is nu ook Sheffield United aansprakelijk. KV Mechelen blijft druk zetten bij de FIFA en gaat ook een procedure aanspannen tegen de Premier League-club, dat een transferverbod riskeert. Eerder stapte KVM ook al naar de FIFA om tegen Verrips te procederen.

De makelaar van Verrips, Wessel Weezenberg, kondigde ook aan dat hij een strafklacht heeft ingediend bij de onderzoeksrechter van Tongeren tegen Malinwa wegens afpersing. “Bepaalde bestuurders van KV Mechelen hadden alleen de bedoeling om de transfer te blokkeren, tenzij Verrips of zijn makelaar meer dan een miljoen euro aan de club zou storten”, klonk het bij de advocaten de zaakwaarnemer. De arbeidsrechtbank van Mechelen, die bekijkt of Verrips’ contractbreuk gegrond is, moet nu beslissen of de strafklacht opschortend werkt. Zo ja, dan kan de zaak nog jaren aanslepen - geen ideale situatie voor zowel KVM als Sheffield United. Verwacht wordt dat beide clubs ultiem toch tot een akkoord zouden kunnen komen.