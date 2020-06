KV Mechelen neemt afscheid van zes spelers: onder meer Swinkels en Corryn krijgen geen nieuw contract ABD

03 juni 2020

17u28 0 KV Mechelen De supporters mogen KV Mechelen dan wel De supporters mogen KV Mechelen dan wel extra financiële zuurstof geven, de club heeft toch beslist om de contracten van Arjan Swinkels, Alexander Corryn, Clément Tainmont en Bram Castro niet te verlengen. De aankoopopties in de huurcontracten van Jordi Vanlerberghe en Dante Vanzeir worden niet gelicht.

Malinwa neemt zo afscheid van vier kampioenenmakers. Dat de contracten van ouderdomsdekens en bankzitters Tainmont (34) en Castro (37) niet verlengd zouden worden, was al langer geweten. Maar de club laat nu ook Arjan Swinkels (35) en Alexander Corryn (26) vertrekken. Swinkels - krullenbol en cultheld Achter de Kazerne - was afgelopen seizoen een vaste waarde in de basis van coach Wouter Vrancken. Corryn bleek dan weer een nuttige pion door zijn polyvantie.

Huurlingen Vanzeir (22) en Vanlerberghe (23), die allebei schipperden tussen bank en basis, keren terug naar hun respectievelijke moederclubs Racing Genk en Club Brugge. Zij konden nooit écht overtuigen en de opties in hun contracten waren financieel te hoog gegrepen voor Malinwa.

“We willen steeds een kwaliteitsvolle kern samenstellen waarin we het evenwicht tussen ervaring en jeugd behouden. En dat rekening houdend met de financiële mogelijkheden. Die evaluatie maken we elk seizoen”, reageert sportief directeur Tom Caluwé op de clubwebsite. “We willen alle spelers van harte bedanken voor hun inzet. Een titel, een beker en/of een zesde plaats in 1A: het blijft een ongelofelijke prestatie waar elk van hen aan heeft meegewerkt.”

Nog dit: het contract van Mamadou Bagayoko (30), sinds een jaar in de Mechelse B-kern, is in onderling overleg ontbonden.