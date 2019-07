KV Mechelen legt zich neer bij verbod op Europees voetbal, ex-bestuurders overwegen verdere stappen



ODBS

18 juli 2019

14u25

Bron: Belga 2 KV Mechelen KV Mechelen legt zich bij de UEFA neer bij het verbod op Europees voetbal, zodat het ticket voor de poulefase van de Europa League naar een andere Belgische club kan. Dat laten de Mechelaars op hun website weten.

De UEFA had KV Mechelen gevraagd om ten laatste deze middag een standpunt in te nemen over de beslissing van het BAS. Zo kon geel-rood vragen om een nieuwe hoorzitting bij de UEFA en haar verdediging om toch Europees toegelaten te worden, voor de UEFA, verderzetten. Maar KV Mechelen heeft nu beslist dat niet te doen gezien de grote belangen voor het Belgische voetbal. “De club betwist de beslissing van het BAS dat KVM schuldig is aan matchfixing. Daar blijven we heel duidelijk in: KV Mechelen heeft geen wedstrijd vervalst”, zo zegt advocaat Thomas Declerck. “We konden voor de UEFA gaan pleiten, maar dat zou de beslissing over het vijfde Europese ticket voor België uitstellen. We gaan dat niet doen ondanks het feit dat de club de wedstrijdvervalsing betwist.”

KV Mechelen heeft ondertussen de motivatie van het BAS ontvangen. “We bestuderen momenteel de uitspraak om onze verdere positie te bepalen,” zo klinkt het nog.

In Belgische beker vervangen door ‘bye’

KV Mechelen zal bij de loting voor de zestiende finales van de Beker van België niet vervangen worden. In de pot van 1A-clubs gaan daardoor slechts vijftien clubs en een strookje met ‘bye’. Dat bevestigt de KBVB.

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) bevestigde woensdag het verbod op deelname van KV Mechelen in de bekercompetitie. Aangezien Malinwa wel een eersteklasser blijft, zat de Antwerpse club in de pot met zestien eersteklassers. Op 26 augustus wordt er geloot voor de zestiende finales. De 1A-clubs komen terecht in een pot, de acht 1B-clubs en de acht overgebleven amateurclubs zitten in een tweede pot.

Nu KV Mechelen niet mag deelnemen aan de Croky Cup, zullen er slechts vijftien 1A-clubs zitten in de pot. Het strookje van KV Mechelen wordt bij de loting vervangen door een ‘bye’. Een amateurclub of 1B-club, afhankelijk van de loting, zal daardoor vrijgesteld worden in de zestiende finales en is automatisch geplaatst voor de achtste finales.

Stefaan Vanroy houdt onschuld staande en overweegt verdere stappen

Stefaan Vanroy van zijn kant reageert “ontgoocheld” op de uitspraak van het BAS, waardoor de voormalig sportief directeur van KV Mechelen zeven jaar geschorst is en zich niet langer mag aansluiten bij de bond. “Mijn cliënt houdt zijn onschuld staande”, aldus Vanroys advocaat Luk Delbrouck.

Vanroy zou volgens het Bondsparket op drie niveau’s betrokken zijn bij de vervalsing van KV Mechelen/Waasland-Beveren van 11 maart 2018. “Maar het BAS stelt vooreerst dat de feiten van het benaderen van de spelers van Eupen of het benaderen van Davy Roef zich niet hebben voorgedaan”, aldus meester Delbrouck. “Wat betreft de benadering van Olivier Myny grondt het BAS haar beslissing op één enkel telefonisch contact welke Stefaan Vanroy had met Thierry Steemans en waarvan het BAS stelt dat dit een ‘verdacht gesprek’ is waaruit zou moeten blijken dat Stefaan Vanroy zou hebben ingestemd met het benaderen van Olivier Myny.”

De motivering, bestaande uit 331 pagina’s, is volgens advocaat Delbrouck beperkt. “Er kan aan Stefaan Vanroy geen enkele actieve daad worden toegewezen, noch heeft hij rechtstreeks dan wel onrechtstreeks de betreffende speler benaderd”, klinkt het. “Vanroy kan zich onmogelijk vinden in deze uitspraak, welke slechts gegrond is op de interpretatie door het BAS van - ik herhaal - één enkel telefonisch contact. Eerder waren door het bondsparket ook nog andere feitelijke gegevens aangedragen, maar deze werden allemaal door het BAS afgewezen als niet-bewijskrachtig.” Stefaan Vanroy houdt zijn onschuld staande en overweegt verdere stappen tegen deze uitspraak, zegt advocaat Luk Delbrouck nog.

Ook Somers onderzoekt wat nog mogelijk is

De advocaten van Olivier Somers hebben de opdracht gekregen om te onderzoeken welke verdere stappen er ondernomen kunnen worden om deze onrechtvaardige uitspraak aan te vechten. Dat meldden zijn advocaten Frédéric Thiebaut en Peter Roosens. “De motieven van de beslissing van het BAS zijn bijzonder kort en teleurstellend”, zegt Somers. “Het arbitragecollege erkent dat het dossier geen enkel bewijs bevat dat ik betrokken was bij de benadering van Waasland-Beveren door derden. Maar het vindt de vaststelling dat verschillende partijen mijn naam als ‘betrokken partij’ noemen voldoende om te besluiten dat het ‘ongeloofwaardig’ is dat die benadering zonder mijn medeweten en medewerking gebeurd is, omdat mijn positie binnen de club ‘te belangrijk’ was.”

Somers houdt vol dat hij zich “nooit schuldig gemaakt heeft aan feiten van wedstrijdbeïnvloeding”. “Ik betreur - en vind het onaanvaardbaar - dat ik veroordeeld word louter op basis van verklaringen van derden die niet eens verder onderzocht werden”, klinkt het. “Ik heb mijn advocaten de opdracht gegeven om te onderzoeken welke verdere stappen er ondernomen kunnen worden om deze onrechtvaardige uitspraak aan te vechten, zonder daarbij de belangen van KVM te schaden.”