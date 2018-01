KV Mechelen: Jankovic out, Dennis van Wijk in Frank Dekeyser & Rudy Nuyens

24 januari 2018

20u10

Bron: Belga, eigen berichtgeving 163 KV Mechelen Bij het noodlijdende KV Mechelen is hoofdtrainer Aleksandar Jankovic ontslagen en meteen vervangen door de Nederlander Dennis van Wijk, zo maakte de club vanavond bekend. Frederik Vanderbiest wordt zijn assistent. Bij KV Mechelen is de ervaren Van Wijk al de derde trainer dit seizoen.

De Serviër betaalt het gelag voor de zwakke resultaten van de Mechelaars. Met nul op vijftien is KVM afgezakt naar de voorlaatste plaats in de stand, waar ze op de hielen worden gezeten door Eupen. Het verschil tussen de rode lantaarn en de de winnaar van de Europese Beker voor Bekerwinnaars in 1988 bedraagt amper nog twee punten. Dinsdag werd er met 2-0 verloren op STVV en dat bleek de doodsteek voor Jankovic, die aan zijn tweede periode Achter de Kazerne bezig was. KV Mechelen is nu zelfs laatste na de zege van Eupen tegen Charleroi. Jankovic was nog maar sinds 1 november aan de slag in Mechelen, als opvolger van de eveneens ontslagen Yannick Ferrera. De Serviër keerde zo terug naar het oude nest. Eerder werd er in september 2016 al eens van positie gewisseld toen Ferrera aan de slag ging bij Standard.

Met Dennis van Wijk werd er meteen een opvolger aangesteld. De 55-jarige Nederlander ondertekende een contract tot het einde van het seizoen, met optie op een seizoen extra. Hij neemt donderdag reeds de training voor zijn rekening, vrijdag wacht immers al een cruciale thuiswedstrijd tegen Moeskroen. "Ik ben supergemotiveerd om deze mooie club in eerste klasse te houden", zo zegt Van Wijk in een eerste reactie. "We gaan de vechtlust opnieuw in dit elftal brengen en de nodige mentaliteit in het team pompen. Alleen zo zal het mogelijk zijn om de komende zeven wedstrijden de broodnodige punten te sprokkelen."

Van Wijk werd pas vorige week ontslagen bij tweedeklasser Roeselare. De Nederlander volgde eind september de toen ontslagen Fransman Arnauld Mercier op en was aan zijn derde periode op Schiervelde bezig. Van Wijk slaagde er echter niet in de negatieve spiraal van de West-Vlamingen te doorbreken. Na vorig seizoen nog de finale om promotie naar de Jupiler Pro League te hebben gespeeld, kwam Roeselare deze jaargang nooit voor in de bovenste regionen van het klassement.

Dennis van Wijk was eerder al bij Roeselare aan de slag tussen 2002 en 2006 en tussen 2008 en 2010. In zijn eerste ambtsperiode leidde hij de West-Vlamingen naar promotie, in zijn tweede periode kon Van Wijk degradatie niet vermijden. Verder had hij ook al de leiding over onder meer Cercle Brugge, Oostende, STVV, Bergen, Sporting Charleroi, Antwerp, Westerlo, Beerschot Wilrijk en OH Leuven.