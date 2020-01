KV Mechelen in de gietende regen de mist in tegen wervelend AZ Axel Brisart

10 januari 2020

17u31 0 KV Mechelen Malinwa heeft geen leuke namiddag achter de rug. In hondenweer ging het met zware 5-1 cijfers onderuit tegen AZ Alkmaar, de nummer twee uit de Eredivisie.

80. GOAAL!



⚽️ Druijf scoort vanaf de penaltystip: 5-1.#azkvm pic.twitter.com/cy8NDIHaMe AZ(@ AZAlkmaar) link

Zowel KV Mechelen als AZ verschenen met een sterk elftal aan de aftrap. Malinwa, dat er deze ochtend ook een training had opzitten, begon het best aan de oefenpartij. De Camargo werd diep gestuurd door Bosiers en werkte netjes af. Maar lang kon KVM niet van zijn voorsprong genieten tegen een beter AZ. Integendeel. Het slikte voor rust nog drie tegentreffers. Stengs maakte gelijk na een knappe dribbel. De Wit kopte de 2-1 tegen de netten en Idrissi scoorde vanop hoekschop na mistasten van Thoelen. 3-1-ruststand. In de eerste helft haalde Vrancken Van Cleemput vroegtijdig naar de kant na een scherp duel en een akkefietje met een tegenstander. Kabore was zijn vervanger.

Bij het begin van de tweede helft voerde Vrancken zoals aangekondigd nog eens negen wissels door - alleen Thoelen zou negentig minuten afwerken. De Spaanse zon gaf verstek en het begon stevig te waaien en regenen in Oliva. AZ bleef wervelen, Malinwa bleef incasseren. De ingevallen Druijf werkte een voorzet van Félix binnen: 4-1. En de Nederlanders breidden hun voorsprong nog wat uit. Druijf legde de 5-1-eindstand vast vanop de stip.

Opstelling KV Mechelen eerste helft : Thoelen - Van Cleemput (35' Kabore), Peyre, Swinkels, Corryn - Kaya, Vanlerberghe, Bosiers, Storm - Vanzeir, De Camargo

Opstelling KV Mechelen tweede helft: Thoelen - Kabore, Bateau, De Bie, Boni - Coveliers, Vranckx, Schoofs - Hairemans, Togui, Tainmont

Doelpunten: 6' De Camargo (0-1), 13' Stengs (1-1), 30' De Wit (2-1), 38' Idrissi (3-1), 63' Druijf (4-1), 75' Druijf (5-1, penalty)