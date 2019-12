KV Mechelen haalt 5 miljoen euro op via fans ABD

27 december 2019

17u12 2 KV Mechelen Vijf miljoen euro. Zoveel heeft KV Mechelen opgehaald via obligaties voor supporters. Geld waarmee de club wil investeren in een nieuwe tribune en oefencomplex.

Anderhalve maand geleden bracht KV Mechelen obligaties op de markt waarin zijn supporters konden investeren. De minimale instapkost bedroeg 1.000 euro - een symbolisch getal dat verwijst naar het bedrag dat de supporters in 2003 konden storten bij de vereffening. De rentevoet lag op 4,25%, de termijn op 7 jaar. Malinwa hoopte tegen 27 december vijf miljoen euro op te halen via de fans. En dat is nu ook gelukt. “De laatste schijf kwam net voor de wedstrijd op Moeskroen binnen. Dit is een geweldig resultaat”, aldus algemeen directeur Frank Lagast.

Naast de vijf miljoen via de fans wil de club ook tien miljoen euro binnen trekken via obligaties van 100.000 euro voor professionele investeerders. Die blijven nog enkele maanden lopen.

Met de opbrengsten van die obligaties gaat KVM zijn toegenomen schulden op korte termijn wegwerken. In één jaar zijn die opgelopen van bijna 4 miljoen naar ruim 11,5 miljoen euro, grotendeels te wijten aan de bouw van de nieuwe hoofdtribune. Daarbovenop is een stijging van het budget in enkele jaren tijd van 14,5 naar 25 miljoen euro het grote doel. Een nieuwe tribune en oefen/jeugdcomplex behoren tot de plannen.