KV Mechelen gered door gepruts bond, maar club riskeert wel nog schorsingen en 6 tot 24 punten aftrek Ook schorsingen voor Beker van België en Europees voetbal mogelijk KDZ/MVS

11 juli 2019

Eerste klasse A start mét KV Mechelen en Waasland-Beveren, zo besliste het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS). Zonder zich al over de schuldvraag over matchfixing uit te spreken, ontsnapt KVM aan degradatie door een warrig bonds­reglement, al kunnen nog andere sancties volgen. Soap gedaan? Neen, Beerschot wil de competitie in 1A uitstellen.

De champagne knalde gisteren bij KV Mechelen, op oefenkamp in het ­Nederlandse Garderen (bekijk HIER). De club die sinds het uitbreken van ‘Propere Handen’ in oktober vorig jaar in opspraak kwam door mogelijke matchfixing tegen Waasland-Beveren in het slot van het ­reguliere seizoen 2017-2018, en daarvoor een degradatie opgelegd kreeg door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond, ontsnapt nu toch aan die zwaarste sanctie.

Zo maakte het BAS gisteren in een ­gedeeltelijke beslissing bekend. Zo is er ook nog geen duidelijkheid over de strafmaat van individuele bestuurders. Er zat wel spoed achter dit verdict, want de Pro League had 15 juli als uiterste datum gesteld om de reeksindeling voor ­komend seizoen in eerste klasse A vast te leggen. Die duidelijkheid is er nu: KV Mechelen zal net als Waasland-Beveren aantreden in de hoogste klasse. Beerschot, dat bij een veroordeling van KVM naar 1A zou promoveren, en Lokeren mogen zich opmaken voor 1B.

De wereld is aan de matchfixers Lokeren-voorzitter Louis De Vries.

Wie wel op zijn honger blijft zitten is de Europese voetbalunie. Ook de UEFA had volgens de Pro League een deadline – vandaag, 11 juli – gesteld over het lot van KV Mechelen. Maar het vraagteken of de bekerwinnaar al dan niet Europa in mag, blijft staan. Het BAS sprak zich niet uit over de schuldvraag, en stelde dat KV Mechelen wel andere sancties kan krijgen dan een degradatie.

Vordering te laat

Het reglement kan een aan matchvervalsing schuldige club niet alleen 6 tot 24 punten aftrekken, maar ook tot drie seizoenen na de uitspraak schorsen voor de beker van België en voor Europees voetbal. Maar daarover blijft KVM nog in het ongewisse, en in hun zog Standard, Antwerp en AA Gent. Bij een veroordeling zou Standard de plek van KV Mechelen in de Europa League­groep innemen en mag Antwerp naar de derde voorronde in plaats van de tweede voorronde, te spelen tegen het Roemeense Viitorul Constant. Die plek zou dan AA Gent toekomen. Maar met de deadline van 11 juli voor ogen riskeert België sancties van de UEFA, tot zelfs het verlies van het Europese ticket voor KV Mechelen.

Maar dat zal KV Mechelen wellicht een zorg wezen, de club is vooral blij 1B te ontlopen. KV Mechelen zette in zijn pleidooien hard in op procedurefouten en niet-gerespecteerde rechten van de ­verdediging – met een bocht omheen de inhoud van mogelijke matchfixing – maar ziet zich uiteindelijk ook ‘gered’ door een onduidelijk bondsreglement. Het BAS volgde KV Mechelen in zijn interpretatie van artikel B1711 dat de vordering van het bondsparket te laat was ingesteld om nog een degradatie te kunnen uitspreken.

Ingebrekestelling tegen bond

Die uitspraak van het BAS leidde tot veel commotie in de voetbalwereld. Niet het minst bij Lokeren en Beerschot, die zich benadeeld voelen. Beerschot acht de bond verantwoordelijk voor een slecht geschreven reglement en gaf in een inderhaast belegde persconferentie mee om de competitiestart uit te stellen: “We willen dat de bond en Pro League hun verantwoordelijkheid nemen en Beerschot toelaten in 1A. Elke officiële instantie in België acht de poging tot matchfixing bewezen. Eerlijke ploegen als Beerschot mogen daar niet de dupe van zijn. We beraden ons nu over verdere juridische stappen. Uiteraard kan er een ingebrekestelling volgen.”

Ook Lokeren reageerde verbolgen: “De wereld is aan de matchfixers”, zei voorzitter Louis De Vries. En Lokeren-advocaat Walter Van Steenbrugge sprak van een schadeclaim tegen de bond en een klacht bij de UEFA.