KV Mechelen geeft in draw tegen FC Keulen tweemaal bonus uit handen ABD

07 januari 2020

KV Mechelen speelde op winterstage 2-2 gelijk tegen de Duitse eersteklasser FC Köln. KV Mechelen kwam met een sterk team aan de aftrap. Rechtsachter Kabore was de enige youngster in de basis. De nummer vijftien uit de Bundesliga eiste het balbezit op, maar het was wel Malinwa dat iets voorbij het halfuur op voorsprong kwam. Doelman Horn greep naast de bal op een hoekschop van Kaya en Swinkels werkte binnen. 0-1, meteen ook de ruststand.

Na de pauze voerde Wouter Vrancken tien wissels door - alleen Castro bleef staan. De Bie, Vranckx, Boni en Bosiers kregen hun kans. Malinwa slikte al snel de gelijkmaker. Uth werd diepgestuurd en faalde niet oog in oog met Castro. KV reageerde meteen via topschutter Togui. De Ivoriaan kopte een voorzet van Storm in doel. Maar weer gaf KV zijn voorsprong uit handen. Skhiri kopte een hoekschop voorbij Castro en zette de 2-2-eindstand op het bord.

Birger Verstraete en Sebastiaan Bornauw kwamen niet actie. Verstraete speelde eerder op de dag al één helft tegen Charleroi, dat met 1-2 won van Köln.

KV Mechelen eerste helft : Castro - Kabore, Swinkels, Bateau, Corryn - Kaya, Vanlerberghe, Schoofs, Tainmont - Engvall, De Camargo

KV Mechelen tweede helft : Castro - Van Cleemput, Peyre, Boni, De Bie - Hairemans, Vranckx, Van Damme, Storm - Bosiers, Togui

Doelpunten : 34' Swinkels (0-1), 55' Uth (1-1), 62' Togui (1-2), 72' Skhiri (2-2)

