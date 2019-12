KV Mechelen geeft fan zelf 17 maanden stadionverbod na Hitlergroet ABD

24 december 2019

00u00 0 KV Mechelen KV Mechelen geeft de supporter die de Hitlergroet bracht naar een speler van Charleroi 17 maanden stadionverbod. De 41-jarige man uit Puurs riep ook tot drie keer toe "vuile neger" naar middenvelder Marco Ilaimaharitra, die afkomstig is van Madagaskar. De rechtbank had de man eerder al een stadionverbod van 3 maanden gegeven, maar dat vond KV Mechelen dus niet genoeg.

"De persoon in kwestie is herkend door de speler van Charleroi en door andere getuigen", zegt Gert Van Dyck, voorzitter van het Malinwa Supportersorgaan. "We zijn met hem in gesprek gegaan. Als familieclub moesten we een sterk signaal geven en een strenge straf opleggen."

De man riskeert ook nog een jaar cel voor het aanzetten tot haat en discriminatie.

