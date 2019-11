KV Mechelen en Wouter Vrancken vinden akkoord over verbeterd contract Redactie

15 november 2019

07u47 8 KV Mechelen KV Mechelen en trainer Wouter Vrancken (40) gaan nog een tijdje met elkaar door. De succescoach en Malinwa hebben gisteravond laat een akkoord gevonden over een verbeterd contract. Vrancken schermde sinds het ontslag van Felice Mazzu met interesse van Racing Genk, maar hij was er nooit topkandidaat.

Een investering in de toekomst is het, het verbeterde contract dat KV Mechelen aan Wouter Vrancken gegeven heeft. De club houdt de architect van het huidige succes aan boord, Vrancken krijgt meer inspraak in het sportieve beleid op lange termijn en ook de spelers weten waar ze aan toe zijn.

“Kandidaat op de long-, de short- of welke lijst dan ook: het was het signaal om met onze coach rond de tafel te gaan zitten”, zegt Dieter Penninckx, de sterke man van KV Mechelen, op de clubwebsite. “Wouter heeft geweldig werk verricht en daarnaast is hij zeer loyaal tegenover de club. Hij was de eerste om, ongeacht 1B of 1A, bij KV Mechelen zijn contract te verlengen. We gaan in het kader van onze langetermijnsvisie absoluut verder met Wouter.”

Vrancken hielp Mechelen de voorbije maanden aan promotie naar 1A, bekerwinst én de huidige vierde plaats van Malinwa in de Jupiler Pro League. Vandaag (om 11u30) neemt Vrancken het met KV Mechelen in een oefenmatch op tegen...Racing Genk.

