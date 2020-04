KV Mechelen en spelers vinden akkoord om deel van loon in te leveren ABD

06 april 2020

18u53 0 KV Mechelen Na een week onderhandelen hebben KV Mechelen en zijn spelers een akkoord gevonden over het inleveren van een deel van hun loon. De grootverdieners van de ploeg leveren procentueel meer in dan de spelers met kleinere contracten.

KV Mechelen stuurde een week geleden al een communiqué de wereld in waarin ze duidelijk maakten dat ze níet voor tijdelijke werkloosheid zouden kiezen. “We betalen voor onze spelers slechts beperkte bijdragen voor de sociale zekerheid, dan is het logisch dat we er nu ook geen beroep op doen, ook al kunnen we dat”, vertelde algemeen directeur Frank Lagast.

De algemene, technische en medische staf van Malinwa leverden al de helft van hun loon in, nu doen ook de spelers hun duit in het zakje. Verschillende voorstellen passeerden de revue, maar uiteindelijk werd gekozen voor een deal waarin de bestbetaalde spelers ook het meeste zullen inleveren in de maanden april en mei. Er is dus niet één vastgelegd percentage voor de hele spelersgroep. De jonge spelers met een klein contract moesten aanvankelijk niets bijdragen van de club, maar kozen er zelf voor om ook hun steentje bij te dragen.

KVM en spelers komen tot een akkoord over inleveren van loon april en mei.



