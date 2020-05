KV Mechelen-eigenaar Dieter Penninckx om medische redenen op non-actief Redactie

04 mei 2020

08u54 0 KV Mechelen Dieter Penninckx, hoofdaandeelhouder bij eersteklasser KV Mechelen, moet het vanwege medische redenen even rustig aan doen, zo maakte de club bekend.

Penninckx zal even afwezig blijven. "Het directiecomité zal de vergaderingen van de raad van bestuur leiden. We hopen uiteraard Dieter snel weer te zien en wensen hem veel beterschap", klinkt het in de mededeling.

KVM benadrukt wel dat Penninckx, die gisteren om medische redenen zijn mandaat als CEO van de beursgenoteerde kledinggroep FNG neerlegde, voorzitter van de raad van bestuur van de club blijft. "Voor KV Mechelen heeft deze beslissing bij FNG geen invloed", zo zegt algemeen directeur Frank Lagast. "Dieter Penninckx blijft voorzitter van onze raad van bestuur, de dagelijkse werking is zoals steeds in handen van het directiecomité bestaande uit Gert Van Dyck, Luc Leemans, Hans Van der biesen en mezelf.”

Dieter Penninckx moet het vanwege medische redenen rustig aan doen



👉Directiecomité leidt tijdelijk de raad van bestuur

👉Dieter Penninckx blijft wel voorzitter van deze raad van bestuur



Veel beterschap, Dieter! 💪https://t.co/sr61QUJcTB pic.twitter.com/zQazzazmen KV Mechelen(@ kvmechelen) link