KV Mechelen blijft in eerste oefenpot steken op 1-1-draw tegen RWDM ABD

08 juli 2020

19u54 4 KV Mechelen KV Mechelen heeft zijn eerste oefenpot niet kunnen winnen. Na een uitgeregende partij bleef het steken op een 1-1-gelijkspel tegen RWDM.

Eerste oefenmatch van de voorbereiding voor KV Mechelen in Braine l’Alleud. Opponent was RWDM, nieuwkomer in 1B. Malinwa kwam aan de aftrap in een aanvallende 4-3-3-formatie, met youngster Van den Eynden voor de verdediging en Boni op de rechtsachter. Ook aanwinsten Coucke en Bushiri stonden in de basiself. Bij RWDM kregen testers Reginald en Bilal hun kans.

Op een moeilijk bespeelbaar veld was het De Camargo die als eerste dreigde. De Mechelse topschutter van vorig seizoen zag een schot van dichtbij en een kopbal telkens gekeerd door RWDM-doelman Sadin. Dat zag trouwens ook Clément Tainmont, ex-Kakker en aandachtig toeschouwer.

Enkele tellen later bokste RWDM een prima aanval in elkaar en Peyre duwde de daaropvolgende voorzet ongelukkig in eigen doel: 0-1, meteen ook de ruststand.

In de tweede helft gooide Vrancken negen andere spelers in de strijd. Na twee minuten kon Togui alleen op doel af en hij werkte koelbloedig af: 1-1. KV was de betere ploeg, maar kon niet meer scoren. Niklo Dailly, de zoon van RWDM-preses Thierry Dailly die gisteren overkwam van de beloften van Anderlecht, mocht een klein halfuur meedoen.

Techniek:

Doelpunten: 23' 0-1 Peyre (owngoal), 47’ Togui (1-1)

KV Mechelen eerste helft: Coucke - Boni, Peyre, Bushiri, Bijker - Van den Eynden, Coveliers, Schoofs - Hairemans, De Camargo, Storm

KV Mechelen tweede helft: Bouzian - Kabore, Lemoine, Bateau, Van Hoorenbeeck - Van den Eynden (67’ Boni), De Bie, Vanlerberghe - Kaya, Togui, Coveliers (67’ Dailly)

RWDM eerste helft: Sadin - Houssen, Ruyssens, Libert, Mpati - Reginald, Rommens, Shelton - Dequevy, Walbrecq, Bilal

RWDM tweede helft: Sadin - Boujouh, Ruyssen, Fabre, Meddour - Reginald, Garlito, Shelton - Adama, Lavie, Bilal