KV Mechelen blaast verzamelen voor eerste training: "Gaan ervan uit dat we in 1A spelen" Axel Brisart

14 juni 2019

15u28

Bron: Eigen berichtgeving 0 KV Mechelen De Mechelse voorbereiding is gestart. De spelers van Malinwa stonden vandaag voor het eerst weer op het trainingsveld. Nog steeds is het niet duidelijk of de club in 1A of 1B zal aantreden, maar ondanks de onzekerheid heerste er een ontspannen sfeer.

Coach Wouter Vrancken schotelde zijn team meteen een pittige training voor. Grote wedstrijdvormen en een - door de spelers vaak vervloekte - duurloop. Puffen en zweten. De conditie weer opbouwen met het oog op komend seizoen, in 1A of 1B. “Welke reeks het ook wordt, op zich blijft de voorbereiding hetzelfde”, vertelde Vrancken. “Wij gaan er nog altijd van uit dat we in eerste klasse A zullen spelen. Ach, we hebben altijd met onze voeten in het heden gestaan, iedereen focust zich op het voetbal.”

De sfeer zat alleszins goed - ‘t was voor veel spelers een blij weerzien na vijf weken vakantie. “Wat we vorig seizoen gepresteerd hebben, is onvergetelijk. Het heeft deze groep nóg hechter gemaakt”, aldus sterkhouder Nikola Storm.

Afwezigen

Er waren tijdens de eerste training vijf afwezigen: Mathieu Cornet behoort niet langer tot de A-kern en mag op zoek gaan naar een andere club. Laurent Lemoine herstelt nog na een operatie aan de adductoren en de jonge Alec Van Hoorenbeeck moest naar school om een examen af te leggen. Joachim Van Damme werkte aparte oefeningen af bij de kinesist. Ahmed El Messaoudi is terug van een uitleenbeurt aan het Nederlandse Fortuna Sittard en sluit maandag aan bij de groep.