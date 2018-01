KV Mechelen beraadt zich over toekomst Jankovic Frank Dekeyser

24 januari 2018



De crisis is compleet bij KV Mechelen. Voorlaatste in de stand - Eupen kan vanavond over KVM springen bij winst tegen Charleroi -, slecht voetbal en al meer dan 500 minuten niet meer gescoord. Het Mechelse bestuur beraadt zich intussen over de toekomst van trainer Jankovic. Hij was gisteren kritisch voor de eigen spelers en hun mentaliteit. Terecht, het was niet goed in Sint-Truiden. "We spelen het slechtste voetbal in België" , zei hij. "Op deze manier degraderen we." Bij Malinwa wil voorlopig niemand reageren. Zwijgen in tijden van crisis. Malinwa speelt vrijdagavond opnieuw een cruciale thuismatch tegen Moeskroen. Jankovic nam in november pas over van Yannick Ferrera. Het is onzeker of de Serviër overmorgen nog op de bank zit.