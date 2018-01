KV Mechelen: Jankovic out, Dennis van Wijk in Frank Dekeyser & Rudy Nuyens

24 januari 2018

20u10 130 KV Mechelen KV Mechelen heeft zopas coach Aleksandar Jankovic ontslagen en hem vervangen door Dennis van Wijk. Jankovic betaalt het gelag voor de zwakke resultaten van Malinwa.

Voorlaatste in de stand - Eupen kan vanavond over KVM springen bij winst tegen Charleroi -, slecht voetbal en al meer dan 500 minuten niet meer gescoord. Het Mechelse bestuur beraadde zich vanavond over de toekomst van trainer Jankovic en nadien is beslist afscheid te nemen van de Serviër.

Hij was gisteren kritisch voor de eigen spelers en hun mentaliteit. Terecht, het was niet goed in Sint-Truiden. “We spelen het slechtste voetbal in België” , zei hij. “Op deze manier degraderen we.”

Malinwa speelt vrijdagavond opnieuw een cruciale thuismatch tegen Moeskroen. Met dus Dennis van Wijk, die Frederik Vanderbiest meebrengt als assistent, op de bank. “Ik ben supergemotiveerd om deze mooie club in eerste klasse te houden”, zo zegt van Wijk in een eerste reactie. “We gaan de vechtlust opnieuw in dit elftal brengen en de nodige mentaliteit in het team pompen. Alleen zo zal het mogelijk zijn om de komende zeven wedstrijden de broodnodige punten te sprokkelen.”