KV Mechelen-aanwinst Rocky Bushiri: “Malinwa zit in de goede flow. In zo een team wil je spelen” ABD

02 juli 2020

15u32 0 KV Mechelen STVV of KV Mechelen? Rocky Bushiri (20) had de keuze. Het werd een uitleenbeurt aan Malinwa. De verdediger, eigendom van Norwich City, wil komend seizoen opnieuw een stap vooruit zetten bij “play-off 1-kandidaat” KV Mechelen.

Bushiri stond gisteren voor het eerst op het trainingsveld in Mechelen. “Leuk. De ploegmaats hebben me goed verwelkomd. Ik ben blij dat ik samen met Gaëtan (Coucke, red.), mijn ploegmaat bij de Jonge Duivels, kon toekomen. Ook Jordi Vanlerberghe kende ik nog van bij de nationale ploeg. Met Peyre en Schoofs had ik al gepraat en met Lemoine zat ik vroeger op school.”

Genoeg bekende gezichten dus voor Bushiri Achter de Kazerne. Hij kon, net als het voorbije halfjaar, bij Sint-Truiden op huurbasis blijven. Maar hij verkoos een uitleenbeurt aan KVM. “Het was een heel moeilijke beslissing. Maar als KV Mechelen, dat vorig seizoen toch mooi zesde eindigde, interesse toont, dan twijfel je niet. Ik heb een paar keer met de coach en sportief directeur gepraat. Dit project past bij mij. Malinwa zit in de goede flow. In zo een team wil je spelen. Dit is de ideale stap voor mijn carrière.”

Zijn ultieme carrièredoel? Daar moet Bushiri niet lang over nadenken. “Ik wil ooit in de Premier League spelen.” Een jaar geleden realiseerde hij een transfer van KV Oostende naar de Engelse eersteklasser Norwich City, waar hij nog niet aan spelen toekwam. Na uitleenbeurten aan Blackpool en STVV komt Bushiri nu terecht bij Malinwa. “Toen ik bij Norwich tekende, wist ik waar ik aan begon. De eerste jaren moest ik nog ervaring opdoen. Ik word wel gezien als een ervaren voetballer - ik ben al drie jaar prof. Maar ik ben ook nog altijd maar 20 jaar oud. Dit is nog maar het begin van mijn carrière. Ik ben aan het opbouwen, met de juiste stappen.”

Na een halfjaar bij middenmoter STVV is het nu tijd voor een andere uitdaging. “Of KV Mechelen dit seizoen voor play-off 1 zal strijden? Waarom niet? We hebben er de kern voor, dat liet dit team vorig jaar al zien. We moeten niet twijfelen.”

