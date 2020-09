Jordi Vanlerberghe (KVM) na nieuwe nederlaag tegen RC Genk: “Zaterdag moéten we winnen van STVV” ABD

21 september 2020

06u00 0 KV Mechelen Jordi Vanlerberghe (24) speelde een uitstekende wedstrijd centraal achterin. Verdedigend secuur mét aanvallende impulsen. Maar het bleek niet genoeg: Malinwa ging Jordi Vanlerberghe (24) speelde een uitstekende wedstrijd centraal achterin. Verdedigend secuur mét aanvallende impulsen. Maar het bleek niet genoeg: Malinwa ging ten onder tegen Racing Genk met 3-1 . “We hebben nu nog één optie: zaterdag winnen van STVV.”

“Ik zou liever slechter spelen en meer punten pakken”, baalde Vanlerberghe, die tevreden mocht zijn over zijn persoonlijke prestatie. “Oké, zolang we de kansen blijven creëren, is er geen groot probleem. Dat is toch al iets. Maar we moeten écht efficiënter zijn in de twee zestienmeters. We pakken te veel goals, dat moet beter.”

KV Mechelen moest het hoofd buigen na onder meer twee goals van de boomlange Paul Onuachu. De Nigeriaanse spits heerste in het Mechelse strafschopgebied. “Op zich spelen we geen slechte match. En in de duels op het veld zijn we er vrij goed in geslaagd om Onuachu af te stoppen. Alleen in de box... (zucht) De voorzetten kwamen te gemakkelijk, vind ik. Hij is twee meter groot - dan kan je een duel verliezen.”

En of de teleurstelling groot was bij Malinwa. “Dit komt hard aan”, knikte Vanlerberghe. “We kwamen op voorsprong na een goede start. Of we een mentale tik kregen na de gelijkmaker? Ik weet niet of het daar aan lag. Maar het is wel zo dat we daarna te fel terugzakten en dat we Genk niet genoeg vast konden zetten. Kijk, we hebben nu nog één optie: zaterdag winnen in eigen huis tegen Sint-Truiden. We moeten opstaan en tonen dat wij Mechelen zijn. De drie punten moéten zaterdag thuis blijven.”

Coach Wouter Vrancken vond dat sommige spelers “nergens waren in Genk”. Een scherpe analyse. “Het is een kwestie van vertrouwen”, zei hij.

Hebben de spelers van KV last van de toenemende druk na een povere reeks (4 nederlagen op rij)? “Hoe groter de druk wordt, hoe moeilijker het wordt om te winnen”, erkende Vanlerberghe.

Of speelde het extra-sportieve - de heisa rond eigenaar Dieter Penninckx - mee bij Vanlerberghe en co? “Daar wordt uiteraard over gepraat. Logisch, toch? Maar ik ben ervan overtuigd dat dat niet meespeelt. Het zijn zaken waar wij geen connectie mee hebben.”

