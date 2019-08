Jonge debutanten helpen KV Mechelen aan indrukwekkende 7 op 9 Axel Brisart

09 augustus 2019

23u09 0 KV Mechelen 'In youth we trust', klinkt het bij Anderlecht. Maar ook bij KV Mechelen mochten twee youngsters vanavond - door omstandigheden - debuteren in 1A. Aster Vranckx (16) viel in voor de geblesseerde Van Cleemput. Doelman Sofiane Bouzian (19) verving Thoelen, die rood kreeg.

"Van Vranckx gaan we nog veel horen", klonk het bij KV Mechelen vorige maand op stage. En hier is hij al. De youngster maakte vanavond in het Lotto Park zijn debuut in 1A, drie weken nadat hij zijn profdebuut maakte in de Supercup. De middenvelder genoot zijn opleiding in Mechelen, dat hem op zijn dertiende wegkaapte bij Woluwe-Zaventem. Hij maakt pas sinds dit seizoen deel uit van de A-kern van Malinwa. Piepjong is hij - amper 16. Maar 't is geen knaapje. Sterke en grote kerel (1m83). Impressionant voor zijn leeftijd. In Mechelen verwachten ze veel van hem. Daarom ook dat ze Vranckx vorig jaar al een contract lieten tekenen - interesse van Racing Genk en Club Brugge werd zo afgewimpeld.

Tijdens de voorbereiding maakte hij indruk. Zowel op training als in de oefenmatchen. "Hij speelt als een patron", vertelde Wouter Vrancken al. De coach is fan en twijfelde zelfs om Vranckx in de Supercup tegen Genk in de basis te droppen. Toen viel de younster twee minuten voor tijd in. "Ik had niet verwacht dat het allemaal zo snel zou gaan", glimlachte Vranckx toen.

Dat hij zich dan maar schrap zet. Vanavond viel hij in minuut 38 in voor de geblesseerde Jules Van Cleemput. Zijn eerste minuten in de competitie op het veld van Anderlecht - er zijn ergere plaatsen om je debuut in 1A te maken. Malinwa viel nog voor rust met tien. Vranckx en co moesten zich dus nóg meer beperken tot verdedigen. Met Schoofs en Corryn aan zijn zijde moest hij acteren als buffer voor de defensie. Gedisciplineerd deed hij zijn werk. Af en toe liet hij zien dat hij ook goed is met de voeten. Vranckx hield zich staande.

Hetzelfde kan gezegd van Sofiane Bouzian (19). De Marokkaanse jeugdinternational mocht net voor het rustsignaal opdraven toen Thoelen met een domme overtreding rood pakte. Bouzian mocht zich aan een helse opdracht verwachten. Met tien tegen thuisploeg Anderlecht... Maar veel werk kreeg hij niet. Wanneer hij moest komen, was hij er. Een keer kwam hij goed uit toen Thelin kon aanleggen, in het slot pakte hij een schot van Verschaeren. Goeie prestatie van Bouzian en 7 op 9 voor KV Mechelen. Indrukwekkend begin.