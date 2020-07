Jong Utrecht geeft verstek voor oefenduel tegen KV Mechelen “gezien de huidige coronasituatie” ABD

29 juli 2020

10u44 0 KV Mechelen Geen oefenmatch tussen KV Mechelen en Jong Utrecht deze namiddag. De Nederlandse club geeft verstek “wegens de coronasituatie”.

De Antwerse profclubs leven in onzekerheid. Mogen ze nog trainen? En wat met de thuiswedstrijden? Straks zou er uitsluitsel moeten komen vanuit de overheid. Los van alle heisa stond er vandaag om 14u00 een oefenpot achter gesloten tussen Malinwa en Jong Utrecht op het programma in het Vlaams-Brabantse Kampenhout. Op zich geen probleem: duels zonder publiek mogen georganiseerd worden, zolang het maar niet op Antwerps grondgebied gebeurt. Maar de beloftenploeg van Utrecht wil geen risico nemen en liet KVM weten dat het de verplaatsing niet zal maken. “De Nederlandse club heeft beslist om, gezien de huidige coronasituatie, niet af te reizen naar België”, schrijft KV Mechelen op Twitter. Er rest Malinwa zo nog maar één oefenwedstrijd in deze voorbereiding: komende zaterdag in en tegen het Franse Metz.

