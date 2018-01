Jankovic doet niet aan doemdenken: “Voetbal zonder stress, dat ken ik niet” Dieter Peeters in Spanje

13u22 0 KV Mechelen Jankovic op stage met KV Mechelen KV Mechelen Met vijf versterkingen op vijf dagen tijd maakt het Mechelse bestuur zijn beloftes waar. De spelersgroep moest een kwaliteitsinjectie krijgen om de degradatiestrijd succesvol af te ronden en er lijkt nog versterking op komst. Nu is het aan de spelers en trainer Jankovic om het op veld waar te maken.

Coach Aleksandar Jankovic kan niet klagen over zijn bazen. De nieuwe investeerders van KV Mechelen hebben meteen de koe bij de horens gevat. Met Verdier kwam er een spits, met snelheid, zoals gevraagd en met Camus, Tainmont en Ouattara werd het offensieve compartiment aanzienlijk versterkt. Dat was ook nodig, want Malinwa scoorde het minst van alle eersteklassers (samen met Standard): slechts 21 keer in 21 wedstrijden. Met ook nog Pedersen, Bandé en Kolovos heeft Jankovic plots heel wat opties. “Ik heb nooit geroepen dat we nieuwe spelers nodig hadden, maar opportuniteiten mag je niet laten liggen. Tainmont, Verdier en Camus kennen de Belgische competitie en kunnen dus een onmiddellijke impact hebben”, aldus de Servische coach. Al valt dat in het geval van Fabien Camus (ex-Charleroi, Genk en Antwerp) te betwijfelen, want hij zat al vier maanden zonder club.

Behalve de inkomende transfers verhogen ook Vitas, Matthys en Schoofs, die terugkeren uit blessure, de concurrentie in de groep. Toch zoekt KV Mechelen verder naar defensieve versterking. Een verdedigende middenvelder moet er absoluut nog bijkomen, want daarvoor komt nu enkel El Messaoudi in aanmerking. Het bestuur beloofde alvast nog extra versterking, dat naar verluidt “van een ander kaliber” zou zijn. Dat zal ook nodig zijn, want de fans lopen voorlopig niet echt warm voor het vijftal nieuwelingen. “Uiteraard willen de fans altijd de beste spelers, maar in de wintermercato moet je vooral zien wat haalbaar is. We hebben de komende weken een drukke kalender, met enkele bepalende wedstrijd. Dan moet je spelers halen die meteen inzetbaar zijn.”

Stress?

De winterstage biedt Jankovic ook de mogelijkheid om zijn spelers mentaal klaar te stomen voor de laatste negen matchen. Dat was nodig, want Malinwa kreeg in de laatste wedstrijden tegen Club Brugge en Lokeren heel wat te incasseren. Zelf lijkt de coach geen last te hebben van stress. “Voetbal zonder stress, dat ken ik niet. Ik ben begonnen bij Rode Ster Belgrado, met vier miljoen supporters, daar was elke training stress. Ik heb dat nodig om ideaal te presteren en heb absoluut geen schrik van de degradatiestrijd.”

Degradatiestrijd betekent niet per se degradatievoetbal

Over de manier van voetballen in die degradatiestrijd is de Serviër heel duidelijk. “Wat is dat degradatievoetbal? Je kan ook vijfde staan en voortdurend lange ballen pompen. Dat doen wij niet.” KV Mechelen wil trouw blijven aan zijn manier van spelen, aanvallend en met veel druk vooruit. “Wij proberen overal te winnen”, aldus Jankovic. “Als je dan, zoals op Lokeren, zonder punten achterblijft is dat frustrerend. Maar wij willen ons spelen en uiteindelijk zal dat lonen. Dat vormt ook de basis voor volgend jaar”.

Bij de supporters van KV Mechelen overheerst nochtans de angst voor de degradatie, zeker na de recente 0 op 9. Het idee van een degradatie roept immers bij vele fans de herinnering van het faillissement op. Bovendien verwijten supporters hun ploeg een gebrek aan passie en energie op het veld. Coach Jankovic heeft daar begrip voor. “Tegen Club Brugge hebben we de kopjes laten hangen. In de andere matchen waren er wel veel positieve signalen. Soms was het verdedigend goed, soms aanvallend. Dat geeft vertrouwen. Als wij onze passie laten zien op het veld, zullen de supporters dat in de tribunes ook doen”. Jankovic wil niet weten aan een doemscenario. “Ik denk anders: als we winnen tegen Zulte Waregem hebben we (sinds zijn aanstelling) 50% van de punten gepakt. Dan speel je normaal Play-Off 1!”

