Igor De Camargo terug in België: "Op je 35ste van de Champions League naar 1B, daarvoor moet je 'courage' hebben" Dieter Peeters

15 mei 2018

17u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 KV Mechelen In januari liet het Cypriotische APOEL Nicosia hem niet naar KV Mechelen vertrekken, nu lukte dat wel. Enkele dagen na zijn 35ste verjaardag keert Igor De Camargo terug naar België. Malinwa wordt zo zijn vijfde Belgische club na Heusden-Zolder, Brussels en twee periodes bij Racing Genk en Standard.

Leuke week voor Igor De Camargo. Zaterdag vierde hij nog (geblesseerd) zijn tweede titel op rij met APOEL, vandaag tekende hij een contract voor twee seizoenen bij KV Mechelen. "Ik ben blij om terug in België te zijn", vertelde een tevreden De Camargo. "Vooral omdat Malinwa erg ambitieus is na het afgelopen rampseizoen. Maar wie weet beginnen we alsnog in 1A." Er loopt immers nog altijd een zaak tegen de licentie van Moeskroen. "Hoe dan ook gaan we proberen er een mooi seizoen van te maken. Maar nu eerst op vakantie, naar Brazilië", knipoogde de Braziliaanse Belg. De Camargo had nochtans ook aanbiedingen uit zijn vaderland, maar verkoos terug te keren naar België. "Ik voelde te weinig ambitie tijdens die gesprekken. Het was leuk geweest voor mijn familie om mijn kwaliteiten te kunnen laten zien in Brazilië. Maar uiteindelijk is een voetbalveld daar ook gewoon groen, net als hier."

KV Mechelen haalde De Camargo zo gratis weg bij APOEL, waar de spits dit jaar nog Champions League speelde. Volgend jaar wordt het wellicht 1B. Wat een verschil. "Voor zo’n overstap moet je 'courage' hebben, hé. Wie mij kent, weet dat ik vooral belang hecht aan plezier in het voetbal. Dat zie ik hier wel goed komen bij Malinwa." Nochtans blikt de spits ook positief terug op zijn twee jaar in Cyprus. "Het was echt fantastisch. Twee keer kampioen, Champions League. Ik kreeg veel complimenten. Ook uit België. Het niveau lag er misschien iets lager, maar ook in Cyprus hebben ze play-offs en dan kom je alleen maar ploegen tegen die een Europees niveau halen."

Productiefste seizoen ooit

In de winterstop stond De Camargo ook al dicht bij KV Mechelen. Hij had zelfs een persoonlijk akkoord met de club, maar de voorzitter van APOEL wou hem toen niet laten gaan. "Er was al veel gebeurd tussen mij en de coach en ik zat een tijdje op de bank. Maar de voorzitter wou me absoluut houden. Uiteindelijk is de coach ontslagen en ben ik topschutter geworden. Ook nu wilde de club mijn contract nog verlengen." Met 18 goals in 45 matchen kende De Camargo het productiefste seizoen uit zijn carrière en dat op zijn 35ste. Er komt dus geen sleet op de targetspits, al keerde hij wel terug met een lichte kuitblessure. "Opgelopen op de laatste training voor de titelmatch. Erg jammer. Maar we gaan dat goed verzorgen op vakantie en dan ben ik fit voor volgend seizoen."

De Camargo kan duidelijk niet wachten om aan zijn nieuw avontuur te beginnen. De spits sprak ook al enkele keren met coach Dennis van Wijk. Die verwacht van hem leiderschap en mentaliteit, op en naast het veld. Iets wat ontbrak tijdens de degradatiestrijd. "Door mijn ervaring weet ik welke rol ik kan spelen in een kleedkamer. Ook op het veld zal ik proberen een leider te zijn."