Hoofdaandeelhouder van KV Mechelen Dieter Penninckx opgesloten in de gevangenis na schending voorwaarden

KV Mechelen

Terwijl KV Mechelen zijn eerste match van het seizoen mét publiek speelt, zit hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx opgesloten in de gevangenis. De ex-CEO van modegroep FNG werd na het faillissement van zijn bedrijf in verdenking gesteld in een gerechtelijk onderzoek . Hij zou zijn voorwaarden geschonden hebben.