Hoofdaandeelhouder KV Mechelen: “Ik ga er nog altijd van uit dat het gaat om makelaars die zich interessant wilden maken” Redactie

23 januari 2019

17u46

Bron: Sport/Voetbalmagazine 4 KV Mechelen Hoogspanning Achter de Kazerne vanavond met de komst van Union in de halve finale van de cup, in een seizoen waarin KV Mechelen nog veel te winnen maar ook veel te verliezen heeft. Zowel promotie naar 1A als verplichte degradatie door het schandaal rond matchfixing, zijn mogelijk. Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx gaat van dat laatste niet uit, zo blijkt in een interview met Sport/Voetbalmagazine.

Dat hij toen de zaak uitbrak, zich even als de ‘last man standing’ voelde, geeft Penninckx toe tijdens het interview met Sport/Voetbalmagazine. Dat hij Thierry Steemans, de financiële directeur van KV Mechelen die samen met mede-eigenaar Olivier Somers in verdenking is gesteld in het dossier, niet persoonlijk kent en dat diezelfde Somers ‘low profile’ mag terugkomen. “Ik zou het op dit moment geen goed idee vinden om de publieke opinie uit te dagen door hen nu terug op de voorgrond te brengen”, aldus Penninckx in Sport/Voetbalmagazine. “Met Stefaan Vanroy mag ik nu wel praten, maar niet over de zaak. Dat gebeurt niet in het belang van het onderzoek.”

Penninckx gaat er nog altijd van uit dat het in het dossier rond matchfixing gaat om “makelaars die zich interessant wilden maken”, doelend op Dejan Veljkovic. “Maar als toch blijkt dat er binnen de club op aangestuurd is, blijft het essentieel of dat individuele acties waren of acties van de club. Dan zijn die individuen in de fout gegaan, maar KV heeft een raad van bestuur. Dát is het beslissingsorgaan van de club. Kijk, het is een zeer gemediatiseerd dossier. Misschien dacht het gerecht: het is voetbal, we pakken dit in de breedte aan. Ik leerde intussen ook dat het een juridische techniek is om iemand op te roepen als verdachte. Als cijferman doe ik het met de statistiek dat maar een klein percentage van alle mensen die in verdenking worden gesteld ook effectief schuldig wordt bevonden.”

De drie bekerdeskundigen van Malinwa, De Camargo, Kaya en Matthys: “We dromen van bekerfinale, maar promotie primeert. 100 procent”. Lees het interview hier in HLN+

Volg de heenmatch in de halve finale van de Croky Cup tussen KV Mechelen en Union (20u45) via liveblog HIER.