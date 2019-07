Het moment waarop de slapende Mechelse spelers te horen kregen dat ze in 1A blijven GVS

De spelers van KV Mechelen waren op stage net een middagdutje aan het doen toen het nieuws binnensijpelde dat ze volgend seizoen in de hoogste klasse aantreden. Een staflid zag het nieuws als eerste op z’n gsm, even later werden de spelers uit hun dromen ontwaakt en barstte een groot feest los in de gangen van het hotel.