Het licentiedossier van KV Mechelen was wél piekfijn in orde: “Een pluim op de hoed van onze medewerkers, het was teamwork” Frank Dekeyser

14 april 2020

12u24 40 KV Mechelen Standard moet naar het BAS, Moeskroen zit in de problemen, Anderlecht moest verplicht instemmen met een budgetcontrole. Niets daarvan bij KV Mechelen. Zij dienden een transparant dossier in dat tot in de puntjes verzorgd was - net als dat van Zulte Waregem trouwens. Geen speld tussen te krijgen, vond ook de licentiecommissie.

Bij Malinwa is de loonmassa niet buitensporig hoog, zijn de cijfers in balans, zijn er enkel Belgische aandeelhouders en investeerders. Bij KVM waken ze er met zijn allen over dat de uitgaven niet hoger liggen dan de inkomsten. Financieel hebben ze hun zaakjes terug op orde. Dat zag je ook in het dossier dat ze indienden. “Een zorg blijft om de schulden af te bouwen en zeker tijdens en na deze coronatijd want vanaf vandaag moeten we de licentie van volgend jaar voorbereiden”, aldus algemeen directeur Frank Lagast.

Vooraf werd me gezegd dat het moeilijk zou worden, dus ik ben blij dat we het er goed vanaf gebracht hebben Frank Lagast

Ze noemen het zelf “een werk van lange adem” bij KV Mechelen. Elke dag opnieuw waren ze ermee bezig. “Het is een administratief stevig dossier, dus dat moet wel”, gaat Lagast verder. Hij kwam na de Zaak Propere Handen in juli vorig jaar bij de club voor een interne audit en werd in augustus aangesteld als algemeen directeur. “Ik kom uit de bedrijfswereld, dus ik had er eerst geen idee van hoe zwaar het was. (denkt na) Maar als je intern de juiste processen en budgetcontroles gebruikt, mag het in se geen probleem zijn om je licentie te halen. Wij hebben onze processen meteen op mekaar afgestemd, we hebben veel documentatie toegevoegd. Ons dossier was stevig onderbouwd. Is het veel werk? Ja, sommige vragen zijn zeer uitgebreid. Daar moet je uiteraard op voorbereid zijn.”

Bij KV Mechelen maakten ze een “licentieteam”. “Daarin zat iemand van Finance, iemand van Legal, iemand van Human Resources en ikzelf. Om de twee weken hielden we een vergadering. We lazen mekaars teksten na, gaven input. Weet je: eigenlijk moet je het licentiedossier vergelijken met een zeer uitgebreide audit van een bedrijfsrevisor of een belastingscontroleur. Vooraf werd me gezegd dat het moeilijk zou worden, dus ik ben blij dat we het er goed vanaf gebracht hebben. Het doet deugd, ja. Want spannend is het wel. Dit is een pluim voor alle mensen die er hebben aan meegewerkt. Het was teamwork, dat wil ik graag benadrukken.”

De verdediging voor de licentiecommissie - via videoconferentie - duurde dan ook niet lang voor KV Mechelen. Lagast bevestigt : “We hebben duidelijk op alle vragen geantwoord, waren goed voorbereid en ons dossier was compleet. Ik ben ervan overtuigd dat we het op de juiste én goede manier hebben ingediend. We zijn altijd heel open en transparant geweest. Ook toen er extra vragen kwamen. Elk misverstand of iets wat kon leiden tot een misverstand, hebben we aangepakt en uitgeklaard. Bovendien waren we proactief. Hadden we zelf een vraag, stelden we die en vroegen we of we het goed aanpakten. Vanaf dag één waren we meedenkend met de Pro League en de licentiecommissie.”

