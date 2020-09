Gustav Engvall (KVM) is eindelijk écht terug na lang blessureleed: “Ik heb een frustrerende periode achter de rug” ABD

17 september 2020

17u36 0 KV Mechelen Gustav Engvall (24) is terug. De Zweedse aanvaller maakte tegen KV Oostende zijn comeback na ruim zeven maanden afwezigheid. Zijn volgend doel: weer helemaal de oude worden. “Ik heb nog een paar procentjes nodig.”

Het werd een rampavond afgelopen zaterdag Achter de Kazerne. Een 0-1-nederlaag tegen KV Oostende. En het nieuws dat eigenaar Dieter Penninckx in de gevangenis opgesloten zat. Enige lichtpuntje was wel de terugkeer van Engvall. “Het is top om terug te zijn en mijn comeback te kunnen vieren met toch enkele duizenden fans in het stadion.”

In augustus 2019 speelde hij alles op een hoopje in 1A - herinner u zijn heerlijk doelpunt tegen Racing Genk. Tot hij al glijdend op zijn knieën vierde en een knieblessure opliep. Engvall belandde in het sukkelstraatje, en bleef daar ook voor de rest van het seizoen. Hij kwam amper aan negen competitiematchen.

“Nog nooit had ik een heel jaar zoveel last van blessures. Ik heb een frustrerende periode achter de rug, ja. Het was moeilijk, met veel ups en downs”, vertelt Engvall. Vriendin Amanda moest de voorbije maanden samenleven met een Gustav die niet altijd even ‘happy’ was. “Maar ze heeft me altijd veel gesteund. En of ze belangrijk is voor mij”, knipoogt de aanvaller.

Nu hoopt Engvall weer belangrijk te worden voor KV Mechelen, zoals hij dat was in het 1B-jaar en bij de start van vorig seizoen. “Ik weet dat ik nog niet op mijn topniveau ben. But we’re getting there. Conditioneel ben ik helemaal fit, maar nu heb ik speelminuten nodig om wedstrijdritme op te doen.”

Engvall draaide sinds de competitiestart al volledig mee op training, maar moest toch nog enkele weken wachten vooraleer hij weer zijn kans kreeg. “Hij denkt nog te veel na”, liet Vrancken enkele keren optekenen. Engvall: “De coach wilde eerst dat ik enkele weken voluit kon gaan in duels. Zonder schrik te hebben om een nieuwe blessure op te lopen. ‘Pas dan kan je weer de oude worden’, zei de trainer. Wel, ik heb mijn tijd genomen en nu voel ik me goéd. (grijnst) Nog een paar procentjes en ik zal mijn kwaliteiten weer kunnen laten zien.”

Malinwa zou een goede Engvall alleszins kunnen gebruiken na een magere 4 op 15. “Ach, we maken ons geen zorgen. We creëren kansen, nu moeten we ze ook afmaken.” Wie weet pikt ‘Gus’ zijn doelpuntje wel mee zondag in de Luminus Arena.