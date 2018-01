Gelijkspel en winst voor Malinwa tegen stevige Duitse tegenstanders Dieter Peeters in Spanje

Gelijkspel tegen Ingolstadt

KV Mechelen begon tegen Duitse tweedeklasser Ingolstadt met Coosemans, Paulussen, Cocalic, Vitas, Cobbaut; Tainmont, El Messaoudi, Rits, Matthys; Kolovos, Pedersen. Min of meer de basisploeg dus. Vitas vierde zo zijn terugkeer na langdurig blessureleed en ook nieuwkomer Tainmont krijgt speelminuten. De wedstrijd begon meteen intens. Kolovos zag een kopbal gered door de doelman, Matthys schoot over. Voor het overige veel middenveldspel, want beide ploegen hielden alles erg compact. Pedersen kopte na 20 minuten nog eens op het dak van het doel. Maar rijk aan kansen was de eerste helft zeker niet.

De 1-0 van Rits op het half uur kwam dan ook een beetje als een verrassing. Kolovos werd onderuit gehaald, maar het spel ging verder. Rits kreeg de bal en die knalde de bal droog binnen. Vijf minuten later stond het alweer gelijk. Kolovos beging de overtreding in de zestienmeter, Kutschke verschalkte Coosemans: 1-1. Meteen daarna moest Coosemans weer aan de bak op een schot van Hartmann van kortbij. In een volgende fase zag de Mechelse doelman er minder goed uit. Coosemans haalde Kutschke onderuit. De Mechelse goalie pakte wel de daaropvolgende strafschop, net als zijn collega Moris dat deed in de eerste oefenwedstrijd. Rusten bij 1-1 na een stevige eerste helft met een aantal venijnige overtredingen en op het eind een opstootje tussen Cocalic en Kutschke.

Een offensiever Ingolstadt in de tweede helft voetbalde al snel enkele kansjes bij elkaar, maar zo kon KV Mechelen wel zijn geliefde spel spelen. Matthys en Tainmont dreigden op de counter. Maar al snel zakte het tempo, niet onlogisch gezien de zware trainingsweek van beide ploegen. De duels waren wel nog steeds op het scherpst van de snee. Twintig minuten voor tijd mocht Nicolas Verdier invallen. De opportunistische aanvaller is nu echt terug bij KV. Ook die andere nieuwkomer, Fabien Camus, kreeg nog een kwartier speeltijd.

Samen met de regen kwam er ook nog een doelpunt uit de lucht vallen. Hartmann kopte een hoekschop staalhard voorbij Coosemans. Met nog vijf minuten gooide KV Mechelen alles vooruit en dat loonde. Na een hoekschop kreeg de Duitse verdediging de bal niet weg en kon Cobbaut de 2-2 in het dak van het doel schieten. Verdiend. Zo sloot KV Mechelen hun dubbele matchdag positief af. Een verdiende overwinning tegen Osnabrück en een terecht gelijkspel tegen het sterke en vooral stevige Ingolstadt.

KV Mechelen: Coosemans, Paulussen, Cocalic (’70 De Bie), Vitas (’46 Van Cleemput), Cobbaut; Tainmont, El Messaoudi, Rits, Matthys; Kolovos (’75 Camus), Pedersen (’70 Verdier).

Doelpunten: ’35 Rits (1-0), ’38 Kutschke (1-1), ’85 Hartmann (1-2), ’90 Cobbaut (2-2)

Bandé en De Bie bezorgen KV Mechelen de winst

KV Mechelen heeft haar eerste oefenmatch op winterstage winnend afgesloten. Malinwa kwam op achterstand, maar dankzij doelpunten van Bandé en De Bie werd de situatie op amper tien minuten tijd helemaal omgedraaid: 2-1.

Osnabrück begon het best aan de wedstrijd. Na tien minuten kopten de Duitsers een hoekschop recht op Moris. Na een kwartier kwam Malinwa goed weg na een missertje van Leal. Iyoha miste voor open doel. KV Mechelen reageerde met een schot van Schoofs op de paal vanop 20 meter. Op het half uur ging nieuwkomer Ouattara op snelheid door, maar de nieuwkomer schoot onbesuisd op de doelman. Nog één dreigde Osnabrück voor de rust, maar Moris bracht redding.

Na de rust vroeg coach Jankovic meer tempo en dat bracht Malinwa ook. Claes trapte al meteen van ver, maar de doelman had er weinig problemen mee. Na een snelle uitbraak op het uur kreeg Leal een goede schietkans, maar de Costa Ricaan mikte de bal net over de kruising. Osnabrück reageerde met een schot dat Moris op zijn beurt uit de winkelhaak moest halen. Daarna werd de wedstrijd bitsiger. De Duitsers kenden Bandé intussen ook en zochten hem regelmatig op in de duels. De tweede helft draaide het allemaal wat beter bij KV. De Duitse doelman moest zich reppen op een schot van Ouattara en een kopbal van Claes.

Penalty

In minuut 67 klom Osnabrück op voorsprong. Álvarez schoot een vrije trap op de paal, waarna Agu de bal kon binnenlopen. KV Mechelen had nochtans tot dan toe de beste kansen. Een minuut later kwam Malinwa met de schrik vrij, Moris pakte een penalty van Alvarez. Meteen daarop maakte Bandé gelijk. Ouattara werd vastgehouden, maar Bandé pikte de bal op en legde hem in het lege doel. En KV Mechelen zette door. Met nog een klien kwartier te spelen zette Kawaya voor na een korte corner, Ouattara verlengde en de jonge verdediger Maxime De Bie schoot van dichtbij binnen. In het slot miste Outara nog enkele countermogelijkheden. Op basis van de tweede helft een verdiende zege voor KV Mechelen, al mag het Moris bedanken voor zijn penaltysave bij de 1-0 achterstand.

De elf tegen Osnabrück: Moris; , Smolders, De Bie, Van Cleemput; Claes, Willems, Schoof; Leal; Bandé, Ouattara, Kawaya

Doelpunten: '67 Agu (0-1), '70 Bandé (1-1), '76 De Bie (2-1)

