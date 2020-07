Gaëtan Coucke wil na rollercoaster in Genk dé nummer 1 van KVM worden: “Toen Vrancken me belde, voelde ik direct het vertrouwen” ABD

01 juli 2020

21u22 3 KV Mechelen “From now on I am a Kakker.” Gaëtan Coucke (21) kondigde zijn transfer van Racing Genk naar KV Mechelen vol enthousiasme aan op Instagram. Even opgewekt klinkt hij tijdens zijn eerste interview als doelman van Malinwa. “Toen KV kwam aankloppen, heb ik geen enkel moment getwijfeld.”

Twee nieuwe gezichten op training bij KV Mechelen. Zomertransfers Rocky Bushiri én Gaëtan Coucke sloten aan bij de groep. “Ik heb een warm welkom gekregen en zal me snel thuis voelen”, vertelt de kersverse Mechelen-goalie. “Of ik al een ontgroening heb moeten doen? (grijnst) Neen, maar daar verwacht ik me wel aan op stage.” Ceremoniemeester Joachim Van Damme zal wel iets organiseren, daar mag Coucke alvast zeker van zijn. Voor de jonge keeper is zijn transfer naar Malinwa een “grote en belangrijke stap” in zijn carrière. Tijd om de criticasters van vorig seizoen, toen hij enkele keren in de fout ging, de mond te snoeren.

Na de blessure van Vukovic maakte Coucke in augustus 2019 onverwachts zijn debuut in 1A. En dat op het veld van - jawel - KV Mechelen (3-1). “Ik speelde sinds mijn achtste voor Racing Genk. Het was een droom om er ooit eerste keeper te worden. Mijn debuut kwam sneller dan verwacht, ja. Maar ik ben er nog altijd van overtuigd dat ik klaar was om de nummer één te zijn. Het jaar voordien draaide ik een sterk seizoen in 1B met Lommel, waar ik werd verkozen tot speler van het seizoen.”

Coucke bleef drie maanden onder de lat staan bij Genk. Hij speelde er zestien opeenvolgende competitiewedstrijden én vijf Champions League-duels. “Dat was een ongelooflijke ervaring.” Hij pakte een clean sheet tegen Napoli en maakte een goede beurt op Anfield. Maar Coucke, die door omstandigheden met twijfels zat, blunderde tegen Salzburg. In de competitie bleef hij eveneens niet foutloos. Hij verloor zijn plek aan de vier jaar jongere Maarten Vandevoordt. Opdoffer.

Ik heb zelf ook aangedrongen op een transfer. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Genk en ik zijn in samenspraak uit mekaar gegaan Gaëtan Coucke

“Makkelijk was dat zeker niet. Maar Maarten verdiende het, ik gunde het hem. Mentaal en sportief ben ik er altijd zo goed mogelijk mee omgegaan. Ook toen Didillon kwam, bleef ik professioneel. Het voorbije jaar heeft me volwassener gemaakt. Neen, ik kijk niet met een teleurgesteld gevoel terug op mijn periode bij Genk. Ik ben eerste doelman geweest en heb Champions League gespeeld. Ik kan alleen maar tevreden zijn met wat ik al achter de rug heb op deze leeftijd.”

Eind vorig seizoen koos Genk resoluut voor het keeperstrio Vukovic, Vandevoordt en Leysen. Coucke mocht beschikken. Maar dat hij opzij geschoven is, wil hij niet gezegd hebben. “Ik heb zelf ook aangedrongen op een transfer. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Genk en ik zijn in samenspraak uit mekaar gegaan.”

En toen kwam KV Mechelen aankloppen. Met trainer Wouter Vrancken als initiatiefnemer. Hij zag Coucke, die als jong voetballertje ooit nog naast Vrancken het veld opstapte in de Cristal Arena, in 1B aan het werk bij SK Lommel en was toen al overtuigd van zijn kwaliteiten. Nadat het contract van ouderdomsdeken Bram Castro niet verlengd werd, keek Vrancken meteen naar Coucke als nieuwe doelman.

“Toen hij me opbelde, voelde ik direct het vertrouwen”, aldus Coucke. “Hij zei dat hij veel interesse had. Ik was meteen mee in het verhaal. Ik wist dat KV een mooie club was. De juiste stap voor mijn carrière. Geen moment heb ik nog getwijfeld. Alles klopte. (glimlacht) Mijn grootouders langs papa’s kant woonden ook in Mechelen. Ik heb een band met de stad.”

Ik geloof dat KV Mechelen ook dit jaar zal meestrijden voor play-off 1 Gaëtan Coucke

Genk vroeg aanvankelijk om en bij het miljoen en liet de prijs dan zakken tot zo’n 600.000 euro. Nog steeds een te hoog bedrag voor KV Mechelen, maar na lang onderhandelen geraakten beide clubs er toch uit. Coucke tekende een contract tot 2023 Achter de Kazerne met optie op een extra jaar.

Geen stap terug

Van topclub Genk naar KV Mechelen. Mooie club, trouwe fans, dat wel. Maar is dit toch geen stap terug voor Coucke? “Allesbehalve”, pareert hij snel. “Deze ploeg is er enorm op vooruitgegaan de voorbije jaren. Ook Malinwa is een topclub aan het worden, hoor. Vorig jaar draaiden ze constant mee in de top zes, dan mag je niet spreken van een gewoon ‘clubke’ dat in de middenmoot speelt hé. Ik geloof dat we ook dit jaar zullen meestrijden voor play-off 1.”

De concurrentiestrijd bij de doelmannen zal dit seizoen niet min zijn met Coucke, Thoelen en de beloftevolle Bouzian. Dat Coucke eerste doelman zal zijn bij het begin van het seizoen, is wel zo goed als zeker, want Thoelen revalideert nog van een kruisbandblessure. “Maar eens Yannick kan trainen, zal de concurrentiestrijd wel volledig losbarsten”, voorspelt Coucke. “Ik heb alleszins niet de ambitie om op de bank te zitten. Ik ga alles geven om dé nummer één van KV Mechelen te worden.”

