Franck Berrier stopt met voetbal na negatief advies van hartspecialist PJC/NVK/ABD

10 januari 2019

07u21 0 KV Mechelen Gezondheid primeert. En dus stopt Franck Berrier (34) met voetballen. De KV Mechelen-speler heeft hartproblemen.

De spelverdeler, overgekomen van KV Oostende, moest KV Mechelen snel aan de promotie naar 1A helpen. Alleen zou het nooit zo ver komen: Berrier speelde... nul wedstrijden voor Malinwa. Hartproblemen, luidde de harde uitleg. Berrier mócht simpelweg niet spelen. In juli lekte het nieuws uit: de pompcapaciteit van Berriers hartspier was verminderd, waardoor het afgeraden was om aan (top)sport te doen. Toen hoopten Berrier, entourage en Mechelen nog dat het probleem verholpen zou kunnen worden. Specialist Pedro Brugada, die in het verleden ook Niels Albert, Thomas Foket en Anthony Van Loo behandelde, werd ingeschakeld, maar ook hij kon op korte termijn geen oplossing garanderen. Berrier moest rusten. En bidden.

In La Dernière Heure gaf Berrier eind vorig jaar meer uitleg. “Mijn hart functioneert niet aan honderd, maar aan zeventig procent”, zei de Franse draaischijf. “In het dagelijkse leven is er geen gevaar. Veel mensen leven met deze afwijking. Maar als ik te zware inspanningen doe, loop ik het risico dat het bloed niet snel genoeg naar mijn hart stroomt. En dat kan een hartstilstand veroorzaken en een onmiddellijke dood. Eerlijk? Sinds ik het weet, heb ik schrik om te sterven.”

Scouting voor KV Mechelen

De beslissing was dan ook snel gemaakt, na een nieuw negatief advies van Brugada begin deze week. Stoppen. De voorbije maanden had Berrier rekening gehouden met dat scenario, wat maakt dat hij, omringd door vrienden en familie, niet al te diep in de put zit. Het helpt daarbij dat hij toekomstplannen bij Mechelen heeft. KVM biedt Berrier een functie aan, wellicht in de scouting. De ex-speler wil die uitdaging aangaan.

In totaal werkte Berrier 271 duels in de Belgische eerste klasse af. Hij scoorde daarin 42 keer en gaf 89 assists. In 2013 werd hij vicekampioen met Zulte Waregem.