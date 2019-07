Football Talk. Operationeel manager van KV Mechelen stapt op - Arsenal haalt Edu terug als technisch directeur ABD

09 juli 2019

Arsenal haalt Edu terug naar de club als technisch directeur

Arsenal heeft oud-speler Edu in huis gehaald als technisch directeur. Dat maakten de Gunners zonet bekend. Edu komt over van de Braziliaanse voetbalbond, waar hij aan de slag was als technisch coördinator, en wordt de eerste om deze functie bij de Londense club te vervullen. De Braziliaan “zal het werk van de technische staf van het eerste elftal, de academie en de scouting coördineren om zo toe te zien op de constante opbouw en de efficiënte versterking van het team”, aldus Arsenal.

De intussen 41-jarige Edu verdedigde de kleuren van de Gunners tussen 2001 en 2005. Hij speelde 125 officiële duels voor Arsenal en scoorde daarin vijftien keer. De Londense club won in die periode twee maal de Engelse landstitel (2002 en 2004) en twee FA Cup’s (2002-2005). Verder speelde Edu in eigen land voor Corinthians (1998-2001 en 2009-2010) en in Spanje voor Valencia (2005-2009).

“Arsenal had altijd een speciale plaats in mijn hart en ik ben dan ook uitermate blij terug te zijn bij deze club in een nieuwe rol”, reageerde Edu. “We hebben een sterke ploeg en enkele talentvolle jonge spelers. Op elk niveau werken fantastische mensen. Ik kijk er naar uit om te helpen het verschil te maken.”

Operationeel manager van KV Mechelen stapt op

De COO van KV Mechelen, Bram Scheerlinck, heeft besloten de club te verlaten. De operationeel manager was sinds februari 2018 actief Achter de Kazerne. Na Olivier Somers (mede-hoofdaandeelhouder) en Stefaan Vanroy (sportief directeur) is hij de derde leidinggevende in tien dagen tijd die de club verlaat. Voorlopig is er nog geen opvolger aangeduid. Samen met Luc Leemans en Hans Van der Biesen ontfermde Scheerlinck zich over het dagelijkse bestuur van de club.