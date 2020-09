Fanparticipatie in bestuur KV Mechelen kijkt met lede ogen naar zaak-Penninckx: “Vervelend dat club weer in slecht daglicht staat” Bart Fieremans

17 september 2020

07u00 0 KV Mechelen De fanparticipatie in het bestuur van KV Mechelen is wat een waakhond. Maar ook zij zagen met lede ogen toe hoe sterke man Dieter Penninckx in opspraak kwam door een onderzoek naar fraude bij zijn failliet bedrijf: “Dat ligt volledig buiten onze wil, maar is wel vervelend voor de perceptie van de club.”

KV Mechelen besloot dinsdag om Penninckx na zijn aanhouding - verdacht van valsheid in geschrifte bij zijn bedrijf FNG dat failliet ging - opzij te schuiven als voorzitter van de raad van bestuur. Maar de club zal met Pennickx, die 71,2 procent van de aandelen heeft, die overdracht nog moeten oplossen. Ook het Supportersorgaan Malinwa zal daarbij inspraak hebben.

KV Mechelen is de enige profclub in België met supportersparticipatie in het bestuur. De constructie is destijds na de vereffening in 2002 opgezet door tv-figuur Mark Uytterhoeven. Nooit meer financiële wandaden was de onderliggende gedachte, waarbij de supportersfederatie mee als waakhond moest dienen. Maar die rol is niet zo eenvoudig in te vullen. Ook het supportersorgaan kon niet voorkomen dat enkele KVM-bestuurders zich in 2018 bezondigden aan matchfixing. En Penninckx die toen rechtstond als redder in nood, staat nu zelf in opspraak.

Het is niet voor of tegen Dieter - we hebben altijd goed met hem samengewerkt - maar het belangrijkste is om nu de continuïteit van de club te waarborgen Stefaan Leroux

“Dat extrasportieve overvalt ons nu voor een stuk”, zegt Stefaan Leroux, die voor het Supportersorgaan Malinwa in het KVM-bestuur zetelt. “Het is heel vervelend dat onze club nu weer in een slecht daglicht staat. Dat verdienen onze fans niet. Maar het dossier-Penninckx staat wel volledig los van onze club. Buiten de privépersoon Penninckx is er geen enkele link tussen KVM en de vennootschap FNG. Op wat Penninckx buiten KV Mechelen doet, hebben wij uiteraard 0,0% zicht op. Dat kunnen wij ook niet controleren. En dat wil ook niet zeggen dat er bij KV Mechelen iets verkeerd gelopen zou zijn”

Het vertrouwen kan wel beschaamd zijn, maar Leroux zegt dat de stap om Penninckx opzij te zetten vooral met het oog op de toekomst van de club gebeurt: “Het is niet voor of tegen Dieter - we hebben altijd goed met hem samengewerkt - maar het belangrijkste is om nu de continuïteit van de club te waarborgen.”

Los van deze ontwikkeling staat Leroux pal achter de inspraak van fans in het bestuur: “Ik ben er zeker van dat supportersparticipatie werkt. Op sommige zaken hadden we misschien sneller ons stempel moeten drukken, maar achteraf is het makkelijk zeggen. We zorgen wel degelijk voor meer transparantie. We controleren de uitgaven, waken erover dat de club geen waanzinnige transferbedragen aan makelaars betaalt, en dat het sportief budget binnen de perken blijft. We beseffen dat KV Mechelen ook een fantastische bruid is om mee samen te gaan, maar we hebben een veto om de club niet zomaar door buitenlandse handen te laten overnemen. We zullen erover blijven waken dat het een stuk een familieclub blijft.”

Lees ook.

‘Ambitieuze arend’ zit vleugellam in de cel: portret van gevallen Brantano-topman Dieter Penninckx (+)

Brantano-manager Penninckx blijft aangehouden, onderzoek wordt uitgebreid naar mogelijke witwaspraktijken (+)