Euforie in het Mechelse kamp: “Als je me vindt in de goot, haal me dan in huis en geef me morgenvroeg wat water”

KV Mechelen Euforie in het Mechelse kamp. Na een turbulent seizoen heeft Malinwa zich tot kampioen gekroond. Achteraf waren de spelers uiteraard dolgelukkig.

Arjan Swinkels: “Mooier dan dit kan het niet”

“Als je het van tevoren kan schrijven, dan zou dit het scenario zijn. Mooier dan dit kan het niet. We hebben een heel jaar veel druk gehad. We waren de favoriet. Er is extra-sportief veel gebeurd, heel het seizoen hebben we dat moeten buitenhouden. Maar over het hele seizoen verdienen we kampioen te worden. Erg knap dat wij het over de streep trekken. Iedereen heeft eraan bijgedragen. Het mooiste cadeau voor de hele Mechelse familie. Dit mag flink gevierd worden (lacht). Hier moeten we van genieten. Een lange feestnacht? Ik weet niet waar ik terecht kom vannacht. Als mensen me vinden in de goot, haal me dan alsjeblieft in huis en geef me morgenvroeg wat water.”

Onur Kaya: “Een van de mooiste momenten uit mijn carrière”

“Wat een emoties. Op basis van het hele seizoen verdienen we het gewoon. Gelukkig maakte Clément Tainmont de 2-1. Ik heb hem bedankt, ik ging bijna een slapeloze nacht tegemoet na die penaltyfout - dat was wel licht. Ach, daar gaan we niet meer over spreken. Dit is een van de mooiste momenten uit mijn carrière. Nu gaan we hard feesten.”

Seth De Witte: “KV Mechelen is niet kapot te krijgen”

“Wat een apotheose. De afgelopen weken waren erg stresserend. Ik denk dat wij dit jaar als spelersgroep, supporters, de hele club gewoon, laten zien hebben dat wij één zijn. Wat er ook gebeurt, KV Mechelen is niet kapot te krijgen. Nu moeten we genieten van het moment. Chapeau aan iedereen. Ik ben nog nooit in mijn leven zo fier geweest. Dit is het hoogtepunt uit mijn carrière. Ik ga nooit een boek schrijven, maar als ik het toch ooit zou doen. Dan zou dit moment er zeker instaan. Van heel het seizoen zou ik een boek kunnen schrijnen (lacht). Wat er nu volgt? Pintjes drinken! We zullen wel zien waar het schip vannacht strandt.”