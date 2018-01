Erop en erover voor Malinwa tegen stevige Duitsers Dieter Peeters

16u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Dieter Peeters KV Mechelen KV Mechelen heeft haar eerste oefenmatch op winterstage winnend afgesloten. Malinwa kwam op achterstand, maar dankzij doelpunten van Bandé en De Bie werd de situatie op amper tien minuten tijd helemaal omgedraaid: 2-1.

Osnabrück begon het best aan de wedstrijd. Na tien minuten kopten de Duitsers een hoekschop recht op Moris. Na een kwartier kwam Malinwa goed weg na een missertje van Leal. Iyoha miste voor open doel. KV Mechelen reageerde met een schot van Schoofs op de paal vanop 20 meter. Op het half uur ging nieuwkomer Ouattara op snelheid door, maar de nieuwkomer schoot onbesuisd op de doelman. Nog één dreigde Osnabrück voor de rust, maar Moris bracht redding.

Na de rust vroeg coach Jankovic meer tempo en dat bracht Malinwa ook. Claes trapte al meteen van ver, maar de doelman had er weinig problemen mee. Na een snelle uitbraak op het uur kreeg Leal een goede schietkans, maar de Costa Ricaan mikte de bal net over de kruising. Osnabrück reageerde met een schot dat Moris op zijn beurt uit de winkelhaak moest halen. Daarna werd de wedstrijd bitsiger. De Duitsers kenden Bandé intussen ook en zochten hem regelmatig op in de duels. De tweede helft draaide het allemaal wat beter bij KV. De Duitse doelman moest zich reppen op een schot van Ouattara en een kopbal van Claes.

Penalty

In minuut 67 klom Osnabrück op voorsprong. Álvarez schoot een vrije trap op de paal, waarna Agu de bal kon binnenlopen. KV Mechelen had nochtans tot dan toe de beste kansen. Een minuut later kwam Malinwa met de schrik vrij, Moris pakte een penalty van Alvarez. Meteen daarop maakte Bandé gelijk. Ouattara werd vastgehouden, maar Bandé pikte de bal op en legde hem in het lege doel. En KV Mechelen zette door. Met nog een klien kwartier te spelen zette Kawaya voor na een korte corner, Ouattara verlengde en de jonge verdediger Maxime De Bie schoot van dichtbij binnen. In het slot miste Outara nog enkele countermogelijkheden. Op basis van de tweede helft een verdiende zege voor KV Mechelen, al mag het Moris bedanken voor zijn penaltysave bij de 1-0 achterstand.

De elf tegen Osnabrück: Moris; , Smolders, De Bie, Van Cleemput; Claes, Willems, Schoof; Leal; Bandé, Ouattara, Kawaya

Doelpunten: '67 Agu (0-1), '70 Bandé (1-1), '76 De Bie (2-1)

