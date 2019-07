Engvall over boezemvriend en (voorlopig nog) ploegmaat Verrips: “Hij verdient een transfer” ABD

24 juli 2019

13u04

Bron: Eigen berichtgeving 6 KV Mechelen Doelman Michael Verrips is hét gespreksonderwerp Achter de Kazerne. De Nederlander komt niet meer opdagen bij KV Mechelen om een mogelijke transfer naar Premier League-club Sheffield United af te dwingen. Zijn boezemvriend Gustav Engvall begrijpt zijn keuze. “Er valt hem niets te verwijten”, zegt de spits van Malinwa.

Gustav Engvall ziet met Michael Verrips zijn beste vriend vertrekken. “Michael verdient een transfer”, vindt hij. Alleen wordt de manier waarop niet geapprecieerd in Mechelen. “Ach, in deze wereld kan alles. Je kan hem niets verwijten, maar de voetbalwereld wel. Natuurlijk hebben we al gesproken. Maar Michael moet zijn verhaal zelf doen. Veel mensen wijzen met de vinger naar ‘Mikey’, maar dat is ongepast. Voordat ze met modder naar hem gooien, moeten ze eerst de situatie kennen. Michael is een topkeeper, dat hebben we vorig seizoen allemaal gezien.”

“Als hij de club kan verlaten voor de Premier League, dan is dat een grote kans. Wie zou die niet grijpen? De spelers begrijpen zijn keuze.” Engvall liet deze maand op stage nog verstaan dat als Verrips zou vertrekken, het een ‘package deal’ zou moeten worden. “Maar dat wordt het niet”, grijnst hij. “Kijk, ik voel me goed in Mechelen en zal blijven. Dat is wat ik wil.”